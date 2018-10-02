سید حمید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان زنجان ماهانه ۲۵ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی ثبت می‌شود که متأسفانه بیش از ۸۰ درصد این تماس‌ها مزاحمت تلفنی است.

وی اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایمنی در بین شهروندان از وظایف مهم آتش‌نشانی است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی زنجان گفت: سازمان آتش‌نشانی زنجان، آموزش‌های همگانی در خصوص مسائل ایمنی را به‌طور گسترده در سطح مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در دستور کار قرار داده است و تاکنون هم در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده است.

موسوی تأکید کرد: میانگین زمانی حضور نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه کاهش‌یافته است.

وی از فعالیت ۶ ایستگاه آتش‌نشانی در شهر زنجان خبر داد و گفت: راه‌اندازی ایستگاه هفتم در شهرک گل شهر کاظمیه در حال پیگیری است. سازمان آتش‌نشانی زنجان بیرون از محدوده شهری نیز خدمات لازم را ارائه می‌کند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی زنجان ابراز کرد: همه تجهیزات آتش‌نشانی به سیستم GPS مجهز شده و سیستم مانیتورینگ برای کاهش زمان رسیدن به محل حادثه در دستور کار می‌باشد.