آغاز عملیات گشت زنی مشترک آمریکا و ترکیه در «منبج» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا و ترکیه دوره های آموزشی برای اجرای عملیات گشت زنی مشترک در منطقه «منبج» در شمال سوریه را آغاز کرده اند.

این دوره های آموزشی مرحله نهایی پیش از اجرای عملیات گشت زنی مشترکی است که قرار است اواخر ماه میلادی جاری در حوالی این شهر استراتژیک سوریه اجرا شود.

طبق توافق منعقده میان ترکیه و آمریکا در ماه ژوئن، این دو کشور عضو ناتو هم اکنون بطور جداگانه و مستقل از یکدیگر در حال انجام عملیات گشت زنی در منبج هستند.

ماتیس همچنین گفت که آموزش نظامی اولیه برای مربیان ارتش ترکیه آغاز شده و به زودی برنامه آموزشی آمریکا برای نیروهای گشت زنی ترکیه اجرا می شود. این نیروها قرار است در داخل خاک ترکیه تعلیم داده شوند.

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که این عملیات گشت زنی «خیلی زود آغاز خواهد شد».

گفتنی است که اجرای عملیات گشت زنی در منبج سوریه بخشی از «نقشه راهی» است که آنکارا و واشنگتن در ماه ژوئن با هدف کاستن از تنشها بر سر آن توافق کردند.

لازم به ذکر است که منبج یک نقطه تلاقی مهم در روابط پرتنش آمریکا و ترکیه بشمار می رود. آنکارا شاخه نظامی حزب اتحادیه دموکراتیک- یگان مدافع خلق تحت حمایت آمریکا- را یک گروه تروریستی وابسته به پ ک ک می داند. از این رو، کالین خاطرنشان کرد که تداوم حمایت آمریکا از نیروهای کُرد همچنان به عنوان «یک دغدغه جدی مطرح است».