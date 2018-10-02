فرار ۵۵۰ هزار یمنی از «الحدیده» از ماه ژوئن تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان ملل متحد از فرار ۵۵۰ هزار یمنی از استان الحدیده به دنبال تشدید درگیری ها در این استان، خبر داد.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام این سازمان، این افراد از ماه ژوئن تاکنون، خانه و کاشانه خود را رها کرده و به امید یافتن مکانی امن، گریخته اند.

این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود به دنبال تداوم حملات ددمنشانه رژیم سعودی و متحدانش به یمن بیش از ۲۲ میلیون نفر از شهروندان این کشور نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند.

گفتنی است، طی چند روز اخیر نیز «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرده بود که اوضاع انسانی در این کشور فاجعه بار شده است.