به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان قزوین برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید دستآوردهای عظیم انقلاب اسلامی تبیین شود، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزههای اقتصادی و زیرساختهای عمرانی و صنعتی به دستآوردهای عظیمی دست یافتهایم و لازم است این دستآوردها با جدیت تبیین شوند.
وی به اقتدار و خودکفایی کشور در حوزه نظامی و امنیتی اشاره کرد و افزود: نمونه اقتدار نظامی را روز گذشته در برخورد مقتدرانه سپاه با تروریستهای تکفیری مشاهده کردیم؛ این در حالی است که پیش از انقلاب اسلامی در صنعت نظامی کاملاً وابسته به امریکا و غرب بودیم.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: یکی از رسالتهای جدی مسئولان این است که شرایط پیش از انقلاب اسلامی را با جایگاه امروز و چشمانداز آینده کشور مقایسه کنند و دستآوردهای عظیم این مسیر را تبیین کنند.
انقلاب اسلامی دست امریکاییها را از کشور قطع کرد
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه انقلاب اسلامی دست امریکایی ها را از کشور قطع و نفوذ آنها را در منطقه کاهش داد، یادآور شد: یقین داریم بساط امریکاییها به صورت کامل از منطقه برچیده خواهد شد و این مهم از برکات انقلاب اسلامی است.
وی افزود: نیروی انسانی متخصص، معادن و زمینههای کشاورزی فرصتهای بسیار خوبی را برای توسعه هر چه بیشتر در اختیار ما قرار داده است اما برای استفاده حداکثری از این فرصتها نیازمند مدیریت جدی، جوان و با نشاط هستیم.
کام مردم را با اشتغال و تسهیل در امور معیشتی شیرین کنیم
آیتالله عابدینی با تأکید بر اینکه باید کام مردم را با اشتغال و تسهیل در امور معیشتی شیرین کنیم، گفت: مردم باید ببینند که مسئولان دلسوز آنها هستند و همان چالشهایی که زندگی مردم را با سختی همراه می کند، زندگی مسئولان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
امام جمعه قزوین اضافه کرد: مردم باید ببینند اگر بیکاری مشکل جامعه است، خانوادههای مسئولان را نیز در بر میگیرد و آنها با شیوههای غیر قانونی فرزندانشان را مشغول به کار نمیکنند.
برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی
وی بر ضرورت برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و ابراز داشت: برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی مردم را امیدوار میکند و همین گامهایی که اخیراً برداشته شد و چند نفر از مفسدان اقتصادی را به اعدام و زندان محکوم کردند، اثر مطلوبی در جامعه داشت.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار کرد: نظام آموزشی، دانشگاهها و مدارس میباید بیش از پیش در حوزه تبیین دستآوردهای انقلاب اسلامی در بین جوانها نقشآفرینی کنند و معلمان عزیز میتوانند در این حوزه نقش مهمی ایفا کنند.
باید حساب نامحرمان دنیاپرست را از یاران باوفای انقلاب جدا کرد
آیتالله عابدینی با تأکید بر اینکه باید حساب نامحرمان دنیاپرست را از یاران باوفای انقلاب جدا کرد، افزود: نباید از عدهای مسئول که کاخنشین شدهاند دفاع کنیم. آنها باید خود را با انقلاب هماهنگ کنند نه اینکه انقلاب را به خاطر آنها به انحراف کشاند.
وی رفاقت و دوستی مردم با یکدیگر را از عوامل مهم پیروزی و تداوم انقلاب دانست و یادآور شد: رفاقت و دوستی مردم با یکدیگر یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب و برون رفت از مشکلات دفاع مقدس بود و امروز نیز نیازمند آن روحیه انقلابی هستیم.
درک درست مسئولان از مشکلات مردم وحدتآفرین است
امام جمعه قزوین بر وحدت، یکپارچگی و همدلی تأکید کرد و ابراز داشت: وحدت، یکپارچگی و همدلی واقعی بین مسئولان و مردم زمانی محقق میشود که مسئولان همانند مردم زندگی کنند و درک درستی از مشکلات آنها داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: پاکسازی نظام از کسانی که برای دنیای خود میدوند و انقلاب، اسلام، نظام و منافع مردم را ابزار کردهاند، امری ضروری است.
وی در این خصوص گفت: آنهایی که در زمینخواریها و مفاسد اقتصادی دست دارند، آسیبهای جدی به جامعه وارد میکنند و این فسادها اگر کم هم باشد، آسیب آن گسترده خواهد بود و باید جلوی آن گرفته شود.
برخی از مسئولان برای دنیای خود تلاش میکنند
آیت الله عابدینی تأکید کرد: برخی از مسئولان برای دنیای خود تلاش میکنند و انقلاب را فدای زیادهخواهی و دنیاگرایی خود کردهاند و بیرحمانه روی خون شهیدان پا میگذارند؛ آنها آلوده به حرام هستند و به دروغ میگویند ما دین داریم.
امام جمعه قزوین ادامه داد: چنین مسئولانی تا زمانی دین دارند که دین کار آنها را در مسائل دنیایی پیش میبرد اما وقتی کار به امتحان برسد، دین خود را کنار میگذارند؛ آنها همانگونه که امروز کاری به مسائل سوریه ندارند در دفاع مقدس نیز کاری به دفاع از کشور و نظام نداشتند و اگر ریشهیابی کنیم در دوران انقلاب نیز فعالیتی نداشتند.
وی بیان کرد: در میان مسئولان محترم و زحمتکش نامحرمانی نفوذ کردهاند که اگرچه اندک هستند ولی لطمه به حیثیت همه مسئولان جوانمرد، صادق و پای کار وارد میکند. با پاکسازی دستگاهها از وجود چنین افرادی، جامعه وحدت پیدا میکند و کام مردم شیرین میشود.
حجتالاسلام علی قابل، دبیر ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: میباید تلاش کنیم تا عملکرد چهل ساله انقلاب اسلامی را به جهانیان و نسل چهارم معرفی کنیم.
وی تصریح کرد: امسال ۱۴ کارگروه در مرکز استان تشکیل شده است تا برنامههای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را پیش ببرند و در شهرستانها نیز به ریاست ائمه جمعه و قائم مقامی فرمانداران، ستادها فعال خواهد شد. امسال برنامههای دهه فجر نیز توسط این ۱۴ کارگروه دنبال خواهد شد.
دبیر ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امسال ضمن تدارک جشنهای دهه فجر، معرفی عملکرد چهل ساله انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر بتوانیم عملکرد چهل ساله انقلاب را نسبت به قبل از پیروزی انقلاب مقایسه کنیم، گزارشها مؤثر خواهد بود.
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