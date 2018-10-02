به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم نوع‌دوست استان بوشهر همواره مشارکت و همکاری خوبی در برنامه‌های کمیته امداد و تامین نیازهای نیازمندان دارند.

وی با اشاره به برگزاری دو مرحله‌ای جشن عاطفه‌ها خاطرنشان کرد: روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه مرحله نخست این طرح در سطح استان بوشهر برگزار شد و مردم نیکوکار استان دو میلیارد تومان نقدی و غیر نقدی به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از توزیع ۱۴۰ هزار پاکت جمع‌آوری کمک‌های دانش آموزان در مدارس سراسر استان خبر داد و بیان کرد: در مرحله دوم که یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، دانش آموزان، مربیان، معلمان و اولیای دانش آموزان حضور خواهند داشت.

وی شعار مرحله دوم جشن عاطفه‌ها را «هر مدرسه یک واحد نیکوکاری» عنوان کرد و ادامه داد: هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که در این جشن زمینه تامین نیازهای انها فراهم می‌شود.

مردم نیکوکار و نوع دوست استان بوشهر می‌توانند از طریق مراجعه به مراکز نیکوکاری، مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان و یا واریز کمک‌های نقدی به حساب ۰۱۰۵۷۵۳۹۸۲۰۰۹ نزد بانک ملی اقدام کنند.

مردم نیکوکار استان می‌توانند برای سهولت در پرداخت کمک‌های نقدی به جشن عاطفه‌ها از طریق روش آنی پرداخت با شماره گیری کد دستوری #۰۷۷* ۸۸۷۷ *، نرم افزارهای کاربردی سنا، بله، سکه، آپ در تلفن همراه، سایت کمیته امداد، دستگاه‌های خودپرداز و تلفن نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷۷ اقدام کنند.