پویش مشق همدل در بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشن عاطفهها هر ساله همزمان با سراسر کشور با همکاری آموزش و پرورش، پایگاههای بسیج، صدا و سیما، سازمان دانش آموزی، مراکز نیکوکاری و همچنین مشارکت و همدلی آحاد مختلف مردم خیر و نیکوکار به منظور کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند هم استانی برگزار میشود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: این برنامه از ۱۵ شهریور ماه آغاز میشود و تا ۳۰ مهر ماه با عنوان «هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفه ها» همراه با زنگ نمادین جشن عاطفهها در مدارس استان برگزار خواهد شد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد ۱۱ هزار دانش آموز نیازمند ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد میباشد و به منظور تأمین و تهیه بستههای فرهنگی و آموزشی، کمک هزینه تحصیلی، لوازم التحریر، کیف، کفش و لباس فرم مدرسه برای این عزیزان، از همه خیرین حقیقی و حقوقی در قالب مسئولیتهای اجتماعی دعوت به عمل میآید تا در این پویش ملی مشارکت کرده و کمیته امداد را برای ارائه خدمت با کیفیت به دانش آموزان عزیز یاری کنند.
محبی گفت: بیش از ۱۷۰ پایگاه جمع آوری کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان تا پایان ۳۰ مهرماه، آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین و مردم خواهند بود.
وی در ادامه افزود: به منظور سهولت در پرداخت کمکهای نقدی تعداد ۱۲۴ هزار پاکت جشن عاطفهها در سطح استان توزیع و مسیرهای بانکی و مجازی زیر اختصاص مییابد.
مدیر کل کمیته امداد استان خاطر نشان کرد: به منظور سهولت در پرداخت کمکهای نقدی تعداد ۱۰۰ هزار پاکت جشن عاطفهها در سطح استان توزیع و مسیرهای بانکی و مجازی زیر اختصاص مییابد.
وی در پایان اعلام کرد: خیرین میتوانند کمکهای نقدی به حساب اعلام شده واریزی و یا به شماره کارت مجازی حساب مورد اشاره ۶ نزد بانک ملی به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین از طریق آنی پرداخت (کد ussd) و یا سایت کمیته امداد اقدام کنند.
نظر شما