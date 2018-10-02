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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

پاریس: برنامه موشک بالستیک ایران تهدید است!

پاریس: برنامه موشک بالستیک ایران تهدید است!

وزیر دفاع فرانسه ادعا کرد: برنامه موشک بالستیک ایران تهدید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه امروز سه‌ شنبه در اظهاراتی بدون اشاره به مبارزه بی امان تهران با تروریست ها ادعا کرد: برنامه موشک بالستیک ایران تهدید است.

وزیر دفاع فرانسه پس از دیدار با «جیمز ماتیس» همتای آمریکائی خود در پاریس در این خصوص ادعا کرد: ما نیز مانند رئیس جمهور ترامپ، نفوذ ایران در کلّ منطقه را یک مشکل مهم و مایه نگرانی می دانیم!

این مقام فرانسوی در ادامه گفت که «بدون زیر سئوال بردن پیروی ایران از معاهده و توافق وین» این موضوعات را باید با تهران مورد بحث قرار دهیم.

وی در ادامه درباره سوریه نیز گفت: پیشتر به دولت سوریه درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی هشدار داده شده بود. ما به همکاری با آمریکا برای مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم.

«فلورانس پارلی» سپس ادعا کرد: مبارزه با تروریسم موضوعی طولانی و دشوار است.

این درحالیست که دولت دمشق در سال ۲۰۱۳ میلادی و به دنبال توافق میان آمریکا و روسیه با نظارت سازمان منع تکثیر و اشاعه سلاح های شیمیایی، تسلیحات خود را نابود و یا به خارج از سوریه ارسال کرد.

کد مطلب 4418882

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