ایجادهیات مرکزی گزینش کارکنان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدرضا مردانی در نشست مدیران دفاتر استانی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مساله صلاحیت عمومی و ارزش های انقلابی و دینی در این دانشگاه دغدغه مقام معظم رهبری است، گفت: یکی از ارکان مهم تحقق این خواسته معظم له، تقویت گزینش و صلاحیت عمومی است که دفاتر استانی و مرکزی گزینش باید در مراحل مختلف از جمله جذب و تبدیل وضعیت بیشترین اهتمام و توجه را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه فرمان شش ماده ای امام خمینی(ره) از جهت گیری های اساسی این دفتر است، افزود: احترام به عقاید شخصی و رعایت حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در امور شخصی، رعایت اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی، شفافیت و پاسخگویی به متقاضیان در تمامی سطوح مدیریتی و مراحل گزینش، ایجاد حسن اعتماد و پرهیز از سوءظن و بدگمانی نسبت به داوطلبان از دیگر جهت گیری های اساسی دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی است.

مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فرصت برای جبران خطا و لغزش احتمالی از سوی اشخاص باید فراهم باشد، گفت: گزینش گران با رعایت و پایبندی به مفاد منشور اخلاقی گزینش گران اقدام می کنند.

مردانی گفت: آیین نامه استعدادیابی و نحوه انتصاب گزینش گران در سطح کشور تنظیم و به دفاتر گزینش استانی ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر سیاست تمرکززدایی، خاطرنشان کرد: هیات مرکزی گزینش کارکنان و هسته های گزینش استانی دانشگاه آزاد اسلامی به زودی ایجاد و گزینش کارکنان در استان ها مستقر و سازمان مرکزی چابک سازی می شود.

مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی و تسریع در بررسی و تعیین تکلیف پرونده ها، برنامه ریزی هایی صورت گرفته و در برخی فرآیندها نظیر تبدیل وضعیت کارکنان غیر عضو هیات علمی نیز تغییراتی رخ می دهد.

مردان تاکید کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی الکترونیکی، بانک ذخیره استعدادها، بانک تخلفات، بانک هوشمند از سوابق استعلام شده و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد کارکنان از فعالیت های در دست اقدام است.