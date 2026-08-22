به گزارش خبرنگار مهر، میرزایی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه هیأت عالی گزینش که با هدف ارزیابی روند فعالیت‌ها و بررسی فرآیندهای اجرایی هسته گزینش دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در جریان این بازدید، عملکرد هسته از دو منظر کلی و پرونده‌های مشخص مورد بررسی قرار گرفت و روند انجام امور در هر دو بخش مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در بخش اداری، نحوه ثبت و نگهداری مکاتبات، بخشنامه‌ها و اطلاعات مرتبط با تحقیقات، همچنین صورتجلسات مربوط به آرای هسته و وضعیت پرونده‌های کارکنان بررسی شد.

وی ادامه داد: شیوه نگهداری و تعیین تکلیف پرونده‌هایی که مراحل قانونی آنها به پایان رسیده است نیز از دیگر موضوعاتی بود که در جریان بازرسی مورد توجه قرار گرفت.

تأکید بر تقویت روند کارشناسی

مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه کردستان با اشاره به بررسی تعدادی از پرونده‌های موردی بیان کرد: در این بخش، پرونده‌ها از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و نحوه طی شدن مراحل بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها ارزیابی شد.

وی گفت: یکی از نکات مورد تأکید در این بازدید، توجه بیشتر به جایگاه کارشناسان و استفاده از ظرفیت اعضای هسته برای رسیدن به تصمیم‌های دقیق و کارشناسی بود.

میرزایی بر ضرورت افزایش سطح دانش نیروهای فعال در هسته گزینش تأکید کرد و افزود: آموزش‌های تخصصی و بازآموزی مستمر محققان و مصاحبه‌گران باید با جدیت دنبال شود تا فرآیند بررسی پرونده‌ها با کیفیت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضرورت تعامل مؤثر با مدیریت دانشگاه

وی همچنین تعامل مناسب هسته گزینش با مدیریت دانشگاه را یکی دیگر از محورهای مورد توجه در این بازرسی دانست و اظهار کرد: نحوه ارتباط و تعامل میان هسته گزینش و ریاست دانشگاه باید در چارچوب ضوابط و از مسیرهای پیش‌بینی‌شده مورد ارزیابی و تقویت قرار گیرد.

مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق مقررات در همه مراحل گزینش، به‌ویژه در فرآیند ابلاغ آرای منفی، از مواردی است که باید همواره مورد توجه قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازرسی‌های دوره‌ای می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل اصلاح کمک کند، گفت: هدف از این ارزیابی‌ها صرفاً بررسی عملکرد نیست، بلکه اصلاح فرآیندها، افزایش دقت کارشناسی و کمک به ارتقای جایگاه هسته گزینش در دانشگاه است.