افراد دیابتی در معرض ریسک بالای ابتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان افراد مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد غیردیابتی با ۲۰ درصد ریسک بالاتر ابتلا به سرطان کلورکتال (راست روده) و ۵ درصد ریسک بالاتر ابتلا به سرطان سینه روبرو هستند.

همچنین در افراد دیابتی احتمال مرگ ناشی از سرطان های سینه و پروستات به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد بیشتر است.

«هولدا هروند بیورسدوتیر»، سرپرست تیم تحقیق از رجیستری ملی دیابت سوئد، به همراه تیم تحقیقش دریافتند بیماری دیابت با ۱۱ نوع از ۱۲ نوع سرطان مورد بررسی در مطالعه شان مرتبط است.

نتایج این مطالعه نشان داد افراد دیابتی با ریسک بالاتر ابتلا به سرطان های کبد (۲۳۱ درصد)، پانکراس یا لوزالمعده (۱۱۹ درصد)، رحم (۷۸ درصد)، کلیه (۴۵ درصد)، کیسه صفرا و مجاری صفرا (۳۲ درصد)، معده (۲۱ درصد) و مثانه (۲۰ درصد) روبرو هستند.

بعلاوه در مورد افراد دیابتی مرگ ناشی از سرطان های پروستات، سینه و روده بزرگ به ترتیب ۲۹، ۲۵ و ۹ درصد بیشتر است.

محققان تاکید می کنند باوجودیکه ریسک نسبی سرطان بعد از ابتلا به دیابت افزایش می یابد اما افزایش ریسک مطلق آن پایین است.

به گفته بیورسدوتیر، «یافته های ما بدین معنا نیست که همه افراد مبتلا به دیابت در سنین بالا مبتلا به سرطان می شوند.»