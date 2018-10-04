پزشکی با محوریت گردشگری در همدان توسعه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش سفرای فرهنگی جهان که در سالن استانداری همدان برگزار شد، بابیان اینکه مقام معظم رهبری در سفر به همدان فرمودند شهری با تاریخ همدان در دنیا ثبت نشده است، گفت: ۳۳۰۰ سال از مدنیت همدان در جهان به صورت قطعی ثبت شده است.

وی بابیان اینکه این سخن دلالت بر زندگی و مدنیت همدان دارد چراکه همدان اگر اولین کهن شهر دنیا نباشد قطعا در رده اولین های جهان است، گفت: همدان پایتخت تاریخ وتمدن ایران و آسمان ستارگان شعر و ادب و اجتهاد و عرفان و فلسفه و هنر و ایثار و شهادت است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی باتاکید براینکه مهم ترین ویژگی همدان این است که در همه علوم این مدنیت و این قله بودن خود را حفظ کرده است، گفت: آثار تاریخی و هنری در همدان با ۱۸۰۰ ثبت شده سند دارد.

وی بیان کرد: امروز و در قرن معاصر؛ همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران و پایتخت گردشگری آسیا انتخاب می شود چراکه قله بودن در مدنیت آن در تاریخ در فرهنگ و در همه زمینه های تاریخی مشهود است.

حاجی بابایی بابیان اینکه از همدان به عنوان شهر و منطقه عالم خیز و منطقه ای که قطب فلسفه و عرفان است نام برده می شود، گفت: ستارگانی مانند ابن سینا و عارف کامل ملاحسینقلی شوندی همدانی آسمان فرهنگ این شهر را درخشان کرده اند و اگر بخواهیم از بزرگان همدان نام ببریم سخن به دراز می کشد و بر همین اساس همدان بحق آسمان ستارگان فرهنگ و هنر و فلسفه است.

وی ادامه داد: علاوه بر باباطاهر، عین القضات همدانی، سعد سلمان، قوام الدین درجزینی، فخرالدین ادب شاه، ابوالعلی همدانی، میرسید علی همدان، معزالدین محمد همدانی، رضی الدین علی شاه مفرد همدانی، شیخ شرف الدین درجزینی، بدیع الزمان همدانی، شمس همدانی و مفتون همدانی از ستارگان این آسمان هستند که تلالو آنها آسمان ادب و هنر و فرهنگ و عرفان همدان را درخشان کرده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بوعلی سینا به عنوان یک طبیب حاذق همدانی و سید جمال الدین اسد ابادی به عنوان مرد سیاست و کیاست و بزرگانی مانند رضی الدین آرتیمانی، حسینقلی همدانی، شیخ محمد بهاری، آیت آخوند ملاعلی همدانی، آیت الله نوری همدانی از بزرگان فقاهت، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی صاحب کتاب جوامع التاریخ تنها چند مورد از علما وفقها و شاعران و هنرمندان این خطه زرخیز است.

وی در ادامه بابیان اینکه طی قرن اخیر استان همدان به عنوان یکی از استان های فرهنگی عنوان پایتخت تاریخ وتمدن ایران را به خود اختصاص داد، گفت: همدان استانی است که از موقعیت های برتر برخوردار است و کشاورزی با معیار گردشگری و صنعت با معیار گردشگری در آن برنامه ریزی شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه پزشکی با محوریت گردشگری در همدان توسعه یافته است، گفت: وجود پروژه های بزرگ و زیر ساختی مانند راه آهن و اتوبان، امتیازی برای این استان است و همدان به عنوان قطب نقل وانتقالات جنوب و شمال غرب و مرکز به غرب محسوب می شود،

وی افزود: همدان با پروژه های دانشگاهی بزرگ این آمادگی را دارد که نقش ملی و جهانی خود را ایفا کند.