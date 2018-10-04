حادثه دیدگان کوچه محمدیه قزوین تا هفته آینده اسکان دائمی می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، قدرت اله مهدیخانی از تعیین تکلیف سکونت دائمی ساکنین کوچه محمدیه تا هفته آینده خبر داد و گفت: تا هفته آینده برای تمامی ۱۲ خانواده ساکن کوچه محمدیه تا زمانی که تکلیف ساختمان روشن شود در همان محله منزلی برای سکونت دائمی در نظر گرفته می شود.

مهدیخانی افزود: ساختمان مذکور پس از تشخیص و بررسی کارشناسان نظام مهندسی بازسازی و یا طبق نظر کارشناسان تصمیمیات بعدی گرفته می شود.

وی تصریح کرد: وظیفه ذاتی مدیریت بحران پس از وقوع حادثه در وهله اول نجات جان افراد است از همین رو بلافاصله پس از این جریان اقدامات اولیه شامل تخلیه محل، تعمیر لوله و خاکریزی محل گود شده انجام شد.

مهدیخانی در خصوص اسکان موقت ساکنین ساختمان گفت: فردای روز حادثه طی جلسه ای با مدیران دستگاههای مربوطه اعم از شهرداری، فرمانداری، آب و فاضلاب و و چهار نفر به نمایندگی از ۱۲ خانوار، چندگزینه برای اسکان اضطراری پیشنهاد شد، یکی برپایی چادر در همان منطقه، دومی در نظر گرفتن فضایی در همان منطقه برای قرار دادن کانکس، سومی اسکان در امامزاده ها و حسینه های محل و چهارمی استفاده از سالن های مدیریت بحران که پس از بازدید و تایید نمایندگان و خانواده ها، سالن مدیریت بحران جهت اسکان موقت به این خانواده ها داده شد و وسایل مورد نیاز اولیه نیز توسط هلال احمر تامین شد.

وی افزود: ماهیت این سالن ها برای استفاده در مواقع اضطرار بوده و در مواقع عادی نیز در آن فعالیتهای ورزشی انجام می شود که پس از اسکان خانواده ها جهت رفاه حال ایشان کلیه فعالیتهای ورزشی آن محل تعطیل شد.

در استان پنج سالن بحران در شهرهای مهرگان، اقبالیه، چوبیندر، تاکستان و قزوین وجود دارد که برای اسکان در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.