تحصیل ۲۶۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمد رضا دارابی ظهر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه اظهارکرد:۹ هزار و ۲۰۰ دانشجو در ۱۵۳ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال تحصیل هستند خاطر نشان کرد:۳۱ درصداز دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل هستند.

وی افزود: این دانشگاه دومین دانشگاهی هست که بیشترین دانشجوی خارجی را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: هم اکنون ۲۶۰ دانشجوی خارجی در رشته های مختلف کارشناسی، پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل هستند.

دارابی گفت:دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای ۹۱۰ عضو هیات علمی است اظهار داشت: شاخص استاد به دانشجو در حال حاضر در دانشگاه ۱۰.۳ است که از استاندارد مناسبی در این حوزه برخوردار است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصو جایگاه این دانشگاه در کشور اظهارکرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ردیف ۵ دانشگاه برتر کشور بوده و ما در رتبه بندی بین المللی نظیر تایمز، شانگ های، وبومتریکس جایگاه خوبی داریم.

وی خاطرنشان کرد:دانشگاه های علوم پزشکی کشور علاوه بر فعالیت در حوزه های آموزشی، دانشجویی و پژوهشی در بخش خدمات بهداشت، درمان، غذا و دارو و توسعه فضاهای درمانی و آموزشی نیز فعال است.