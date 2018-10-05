جایزه یک عمر دستاورد انجمن بازیگران به نام آلن آلدا رقم می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آلن آلدا ۸۲ ساله به عنوان پنجاه و پنجمین دریافت کننده جایزه یک عمر دستاورد انجمن بازیگران سینما معرفی شد. او این جایزه را برای موفقیت کاری و دستاورد بشردوستانه اش دریافت می کند.

این جایزه در روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ در بیست و پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز انجمن بازیگران سینما در شهر لس آنجلس به آلدا اهدا می شود.

آلدا که از اعضای تالار مشاهیر تلویزیون است تاکنون ۶ جایزه امی، ۶ گلدن گلوب، ۴ جایزه انجمن کارگردانان آمریکا (از جمله جایزه افتخاری دی.دبلیو گریفیث) و جایزه والنتین دیویس را از انجمن نویسندگان آمریکا دریافت کرده است. وی همچنین سه بار نامزد جایزه تونی و یک بار نامزد جایزه اسکار شده است.

گابریل کارتریس رییس انجمن بازیگران با اعلام این خبر گفت: این یک افتخار و امتیاز بزرگ است که جایزه یک عمر دستاورد انجمن بازیگران سینما به آلن آلدا افسانه ای اهدا خواهد شد. او هنرمندی است که شیوه کارش بر زیرکی و جادو در شغل ما گواهی می دهد. توانایی او برای اندیشیدن، حس کردن و خنداندن ما فوق العاده است.

آلدا در تلویزیون آمریکا در مجموعه های شاخصی چون «M*A*S*H» (مجموعه تلویزیونی کمدی درام جنگی که بین سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۳ از شبکه سی‌بی‌اس پخش می شد)، «ER» و «۳۰ راک» بازی کرده است.

او یک بار برای حضور در فیلم «هوانورد» ساخته مارتین اسکورسیزی نامزد جایزه اسکار نقش مکمل مرد شد. از دیگر آثار مهم سینمایی که وی در آنها حضور داشته است می توان به «پل جاسوس ها»، «طولانی‌ترین سواری»، «جنایت و جنحه» و «چهار فصل» اشاره کرد.

لی‌لیتاملین، کارول برنت، دبی رینولدز، بتی وایت و مورگان فریمن برخی از برندگان پیشین جایزه یک عمر دستاورد انجمن بازیگران سینما هستند.