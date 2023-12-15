به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، باربارا استرایسند پنجاه و نهمین چهره‌ای شد که بالاترین جایزه را به عنوان ادای احترامی از سوی انجمن بازیگران دریافت می‌کند. جایزه یک عمر داستاورد زندگی انجمن بازیگران آمریکا که برای دستاوردهای شغلی و دستاوردهای بشردوستانه اهدا می‌شود، امسال باربارا استرایسند را به عنوان دریافت کننده خود انتخاب کرد.

این تجلیل در سی‌امین دوره اهدای جوایز سالانه انجمن بازیگران سینما از استرایسند صورت می‌گیرد که شنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند) در لس‌آنجلس برگزار می‌شود.

جایزه دستاورد زندگی انجمن بازیگران به بازیگری تعلق می‌گیرد که با آثارش از بهترین ایده‌آل‌های حرفه بازیگری حمایت ‌کرده است. این خواننده و هنرپیشه برنده ۲ جایزه اسکار، ۱۰ گرمی، ۵ جایزه امی، ۳ جایزه پیبادی و یک جایزه تونی و شماری جوایز دیگر است. استرایسند همچنین چندین فیلم از جمله «ینتل»، «شاهزاده جزر و مد» و «آینه دو چهره دارد» را کارگردانی کرده که همگی نامزد دریافت جوایز اسکار شدند.

فرن درشر رییس انجمن بازیگران از باربارا استرایسند به عنوان یک نماد و استعداد بی‌نظیر یاد کرد که درخشش خود را در تار و پود صنعت سرگرمی بافته و از اولین روزهایی که تماشاگران را در برادوی مجذوب خود کرد تا نقش‌های فراموش نشدنی‌اش در فیلم‌های کلاسیک سینمایی مانند «دختر بامزه» و «ستاره‌ای متولد شده است» با شخصیت‌هایش با اصالت زندگی کرده است.

وی افزود: او یک نماد عظیم با اخلاق کاری توقف‌ناپذیر است که در هر مرحله از سفر خود تکامل می‌یابد و برای میراث ماندگارش از او تجلیل می‌کنیم.

استرایسند ۸۱ ساله درباره این جایزه گفت: از زمانی که دختر جوانی بودم که در سینما لوو کینگز در بروکلین نشسته بودم، آرزو داشتم یکی از آن بازیگرانی باشم که روی پرده می‌دیدم. فیلم‌ها دریچه‌ای به دنیایی بودند که من فقط می‌توانستم تصورش کنم. این جایزه به ویژه از آن جهت برای من مهم است که از بازیگران همکارم که آن‌ها را تحسین می‌کنم، دریافت می‌شود.

استرایسند به تازگی کتاب خاطرات خود را با عنوان «نام من باربارا است» منتشر کرده است.