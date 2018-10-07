به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی انسان‌شناسی دین در روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه می ۲۰۲۰ در برلین، آلمان برگزار می‌شود.

این کنفرانس در چندین محور برگزار می‌شود که برخی از مهمترین موضوعات آن شامل انسان‌شناسی و محیط زیست انسانی، تاریخچه انسانشناسی دین، تحقیقات درباره انسان‌شناسی دین، انسان‌شناسی و زمینه‌های انسان‌شناسی دین، باستان‌شناسی و انسانشناسی پایداری، ایده‌های مربوط به نژاد، فرهنگ و مردم، تکامل و محیط زیست، گروه‌های بومی و اقلیت‌های مذهبی، غذا، سلامت و جامعه، هویت، میراث وجهانی شدن و جنسیت و نژاد می شود.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۵/berlin/ICAR?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۵/berlin/ICAR مراجعه گردد.