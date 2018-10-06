معارضان سوریه تسلیحات سنگین خود را از منطقه حائل خارج می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دوتن از مقامات وابسته به معارضان سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که این گروههای تحت حمایت ترکیه از روز شنبه تخلیه جنگ افزارهای سنگین خود از یک منطقه حائل در ادلب- شمال سوریه- را آغاز کرده اند.

فرمانده یکی از گروههای معارض سوریه به این خبرگزاری گفت: «فرآیند خروج جنگ افزارهای سنگین صبح امروز (شنبه) آغاز شده است و چندین روز ادامه خواهد یافت».

این مقام همچنین گفت که ائتلاف معارضان موسوم به «جبهه ملی برای آزادی» (NFL) که از حمایت ترکیه برخوردار است، جنگ افزارهای سنگینی همچون سکوی پرتاب راکت و وسائل حمل توپخانه را از منطقه خارج می کنند و این تجهیزات را به ۲۰ کیلومتری (۱۲ مایلی) خط برخورد میان معارضان در منطقه تحت تصرف آنان- استان ادلب- و نیروهای دولتی سوریه منتقل می کنند.

این مقام وابسته به معارضان سوری در ادامه افزود که «جنگ افزارهای سبک و متوسط و مسلسلهای سنگین در مکان قبلی (منطقه حائل) باقی می مانند».

گفتنی است که طبق توافق منعقده میان ترکیه و روسیه- متحد کلیدی «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه- معارضان «افراط گرا» ملزم هستند تا نیمه ماه میلادی جاری از منطقه حائل در شمال سوریه خارج شوند.

با این وجود «تحریر الشام» گروه اصلی معارضان سوری در منطقه ادلب هنوز تصمیم خود را مبنی بر تبعیت از این توافقنامه اعلام نکرده است.