راه ارتباطی ۷۹ روستا توسط راهداران آذربایجان غربی بازگشایی شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادقی پور در این زمینه با اشاره به اینکه وضعیت پایدار در سطح محورهای مواصلاتی استان گزارش می‌شود؛ افزود: درحال حاضر تمامی راه‌های ارتباطی استان باز بوده و ترددها بصورت روان در جریان است همچنین ماشین آلات راهداری در تمام راهدارخانه ها در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

صادقی پور یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۴ نفر از راهداران استان با استفاده از۶۹ دستگاه انواع ماشین‌ آلات و مصرف ۴۲۰ تن شن وماسه ۶۴۸کیلومتر برف روبی در محورهای اصلی و فرعی استان را انجام دادند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان ۷۹محور روستایی را به طول ۶۶۰ کیلومتر مستمرا برف روبی کردند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه راهداران تلاشگر آذربایجان‌غربی در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۵ خودرو گرفتار در برف و کولاک کمک رسانی کردند، اظهار کرد: باتوجه به ورود سامانه بارشی جدید در روزهای آینده به استان، مسافران و کاربران جاده ای پیش از آغاز سفر از طریق سامانه ۱۴۱ ، از آخرین وضعیت راه‌های استان اطلاع پیدا کنند و سفرهای خود را با تجهیزات و تمهیدات ایمنی کامل مدیریت کنند.



