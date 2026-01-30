 فاضلیان: ناوهای آمریکایی، اصحاب فیل امروز و پهپادهای ما «ابابیل»اند

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن فاضلیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه همدان که در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، با تفسیر سوره فیل، قدرت نظامی دشمنان را به لشکر ابرهه تشبیه و تاکید کرد که خداوند می‌تواند با کوچک‌ترین سربازان خود، متکبران را نابود کند.

وی در ادامه با اشاره به حضور ناوهای آمریکایی در منطقه گفت: اصحاب فیل این زمان، ناوهای هواپیمابر آمریکا است که برای ایجاد هراس و نابودی اسلام به ایران نزدیک شده‌اند، اما ابابیل‌های این دوران که همان پهپادها هستند، در صورت هرگونه تعدی به حساب این ناوها خواهند رسید.

خطیب جمعه همدان با ابراز امیدواری نسبت به خردورزی مقامات آمریکا، هشدار داد: اگر این بار دیوانگی یا خطایی از طرف آنها صورت گیرد، طبق سنت الهی در سوره فیل، به حساب آنها رسیدگی خواهد شد.

حجت‌الاسلام فاضلیان در بخش دیگری از سخنانش، وحدت و یکپارچگی را کلید اصلی مقابله با دشمنان دانست و بر لزوم تشکیل امت واحد و کنار گذاشتن اختلاف‌ها تاکید کرد.

وی همچنین مسائل معیشتی و اقتصادی مردم را بسیار مهم خواند و بیان داشت: رفع گرانی و توجه به سفره مردم یک اصل قرآنی است و مسئولان باید دوچندان برای حل این مشکلات تلاش کنند.

امام جمعه موقت همدان در ادامه با تجلیل از نقش نیروهای مسلح و بسیج در تأمین امنیت کشور، امنیت را بستر اصلی هرگونه فعالیت اجتماعی دانست.

حجت‌الاسلام فاضلیان در پایان با اشاره به حوادث اخیر و نقش جوانان، خطاب به دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی گفت: قبل از آنکه دشمن بر قلب و ذهن جوانان تسلط یابد، باید با برنامه‌ریزی برای اشتغال، مسکن و ازدواج آنان، بستر رشد و تعالی جوانان را فراهم کنیم.