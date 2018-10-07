به گزارش خبرگزاری مهر، آدریانو گالیانی و سیلویو برلوسکونی که تیم ایتالیایی متعلق به دسته C۱ به نام مونزا را در اختیار گرفتند اخیرا در اقدامی قوانینی اجباری برای این تیم در نظر گرفتند. مالک اسبق میلان به دنبال خلق چیزی جدید و متفاوت با فوتبال مدرن است و این موضوع را در یک رویداد سیاسی هم تائید کرده بود.

یکی از قوانینی که او در نظر گرفته ممنوعیت ریش‌های مدل‌دار برای بازیکنان و تتو است. همچنین آرایشگر مجموعه به طور رایگان موهای بازیکنان را کوتاه می‌کند تا آن‌ها کمتر به فکر استفاده از مدل موهای غیرمعمول باشند.

او در این باره گفته است: این تیم بسیار جوان خواهد بود و به طور کامل از بازیکنان ایتالیایی استفاده می‌کند. وقتی قرار باشد امضایی بدهند فقط نام و نام خانوادگی‌شان را می‌نویسند و خبری از نقاشی نیست. وقتی روی کسی خطا کنند از رقیبشان معذرت‌خواهی می‌کنند و مانند یک انسان باشخصیت با داور بازی برخورد می‌کنند.

مونزا در حال حاضر در لیگ سوم است و بعد از شکست در دیدار اول در ۳ بازی گذشته برنده بوده است.