به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی‌بنی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح اقدامات فرودگاه بین‌المللی مشهد در دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش قابل توجه تردد هوایی در دهه پایانی ماه صفر و حضور گسترده زائران حضرت رضا(ع) در مشهد، مجموعه فرودگاه‌های استان از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم را برای مدیریت و تسهیل تردد مسافران و ارتقای سطح خدمات در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد در دستور کار قرار داد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی افزود: این عملیات از ۱۷ تا ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ اجرا شد و طی این مدت در مجموع یک هزار و ۱۴۹ پرواز ورودی و خروجی داخلی و خارجی در فرودگاه بین‌المللی مشهد انجام شد که طی آن ۱۴۵ هزار و ۵۱۴ مسافر جابه‌جا شدند.

وی ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: در بخش پروازهای داخلی، ۴۳۳ پرواز ورودی با جابه‌جایی ۵۴ هزار و ۱۳۶ مسافر و ۴۳۲ پرواز خروجی با جابه‌جایی ۵۴ هزار و ۸۶۴ مسافر انجام شد. همچنین در بخش پروازهای خارجی، ۱۴۰ پرواز ورودی با ۱۸ هزار و ۶۰ مسافر و ۱۴۴ پرواز خروجی با ۱۸ هزار و ۴۵۴ مسافر به ثبت رسید.

امانی بنی با اشاره به اوج تردد هوایی در این عملیات گفت: بیشترین میزان پرواز در بازه زمانی دهه پایانی ماه صفر مربوط به روز جمعه ۲۳ مردادماه بود که در این روز ۱۷۹ پرواز انجام و ۲۲ هزار و ۶۵۳ مسافر در فرودگاه بین‌المللی مشهد جابه‌جا شدند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان‌ خراسان‌رضوی با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت رضا(ع) یادآور شد: مدیریت و ساماندهی پروازها، تسهیل فرآیند تردد مسافران، آمادگی بخش‌های مختلف فرودگاه و ارتقای سطح خدمات از جمله محورهای اصلی اقدامات انجام‌شده در این عملیات بود تا زائران و مسافران با آرامش و سهولت بیشتری از خدمات فرودگاه استفاده کنند.

وی همچنین با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد یکی از مهم‌ترین مبادی ورود زائران به مشهدمقدس است، گفت: ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در نخستین نقطه مواجهه زائران با پایتخت معنوی ایران اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مجموعه اقدامات فرهنگی انجام‌شده در فرودگاه، علاوه بر ایجاد حال‌وهوایی معنوی و متناسب با ایام پایانی ماه صفر، نقش مهمی در تکریم زائران و انتقال فرهنگ رضوی دارد.

امانی بنی خاطرنشان کرد: همزمان با دهه پایانی ماه صفر، دو المان فرهنگی «رواق دارالذکر؛ محل تدفین رهبر شهید و خانواده ایشان» و «یادبود شهدای پادگان بمپور ارتش جمهوری اسلامی ایران» در فرودگاه بین‌المللی مشهد اکران شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان‌ خراسان‌رضوی تصریح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و حضور گروه‌های سرود در استقبال از زائران، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام بود. همچنین دو موکب ویژه برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران داخلی و خارجی در محل ترمینال پروازهای داخلی و ترمینال خروجی پروازهای خارجی برپا شد.