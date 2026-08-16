به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید صادق حسینی شنبه شب در سخنانی در صد و شصت و هشتمین شب تجمع فاتحان خیبر در نور با گرامیداشت یاد ۱۶۸ دانش آموز شهید مدرسه میناب در سخنانی با تبیین شگردهای دشمن در جنگ نرم علیه جبهه حق گفت: دشمن پیش از آنکه پیامبر و اهل بیت (ع) را به شهادت برساند، تصویر و حرمت آنان را در ذهن مردم میشکند.
وی با اشاره به اینکه دشمن در نبرد با اولیای الهی هرگز مستقیم وارد میدان نمیشود، خاطرنشان کرد: دشمن پیش از هر اقدامی، چهره ولی خدا را در ذهن مردم تخریب میکند تا مردم خودشان مقابل او بایستند.
خطیب موقت نمازجمعه نور با اشاره به فتنه سالهای ۱۳۸۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ گفت: همه تلاش دشمن، ساختن تصویری غلط از ولی خداست؛ چرا که دشمن بهخوبی میداند اگر مردم حقیقت را درباره ولی خدا بشناسند، تا آخرین قطره خون پای او میایستند.
حجتالاسلام حسینی خاطرنشان کرد: خطرناکترین جنگ، جنگ بر سر تصویرهاست؛ اگر تصویر حقیقت در ذهن انسان عوض شود، افکار، سخن و رفتار او نیز تغییر میکند و امروز نیز دشمن تمام تلاش خود را برای ساختن تصویر غلط از رهبران الهی به کار گرفته است.
وی گفت: دشمن با تغییر تاکتیک از فشارهای اقتصادی مستقیم به سمت جنگ تصاویر و تلاش برای ایجاد حس ناامیدی از طریق شعارهای فریبنده مانند صلح شرافتمندانه به میدان آمده ؛ با این حال، حضور فعال و آگاهانه تودههای مردم در میدانهایی همچون فاتحان خیبر، نشاندهنده شکست پروژههای طراحیشده برای ایجاد اغتشاش و بیاثر بودن استراتژیهای جدید دشمن است.
خطیب نماز جمعه نور گفت: این هوشیاری جمعی، باعث شده تا تلاشهای ارتش فکری دشمن برای تخریب جایگاه رهبری و ایجاد شکاکیت در میان مردم، با دیوار مقاومت مردمی روبرو شود.
وی تصریح کرد: تلاش برای تخریب چهره رهبری، پروژهای است که از سالهای ابتدای انقلاب با هدف تضعیف ستون خیمه نظام آغاز شده و امروز با تمرکز بر مسائل اجتماعی همچون حجاب، به دنبال ترویج ولنگاری است.
وی در ادامه با بیان اینکه دو تکلیف اساسی بر عهده مردم است گفت: نخست آنکه باید نسبت به تصویرسازیهای کاذب دشمن مراقب بود و تصاویر درست را شناخت؛ دوم اینکه نباید در برابر این تحریفات ساکت ماند، چرا که سکوت ما، میدان را برای روایتهای دروغین دشمن باز میگذارد.
وی اضافه کرد: سلطنتطلبان و حامیان خارجی آنها از جمله نتانیاهو و ترامپ، تصور میکردند با ابزارهایی نظیر افزایش قیمت دلار یا حاملهای انرژی میتوانند مردم را به کف خیابان بکشانند، اما بیداری و بصیرت ملت ایران تمامی این پروژههای آشوبطلبانه را ناکام گذاشت.
حجتالاسلام حسینی تأکید کرد: امروز اتحاد مردم، مستحکمتر از هر زمان دیگری است و دشمن بهخوبی دریافت که دیگر نمیتواند با هزینهتراشی داخلی، خللی در اراده ملت و پیوند میان امت و ولایت ایجاد کند.
وی گفت: دشمن به دنبال القای حس خسارت زیرساختی و بیحاصلبودن جنگ و بی فایده بودن مقاومت و ایستادگی به مردم است.
حجتالاسلام حسینی با استناد به فرمایشات امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل فرمودند راهی جز مبارزه نمانده و باید دندان قدرتهای بزرگ و خصوصاً آمریکا را شکست
وی ادامه داد: «رهبر و قائد شهیدمان نیز تأکید داشتند هیچ ملتی جز بهوسیله ایستادگی و مبارزه نمیتواند شرف، هویت و استقلال خود را حفظ کند؛ و امروز که ملتهای جهان از ظلم آمریکا و صهیونیست جنایتکار به ستوه آمدهاند، راهی جز مقاومت و جهاد پیش روی ما نیست.
وی با تبیین فرمول همیشگی جریان غربگرا، یادآور شد: «گرانسازی ارزی، فشار اقتصادی، دعوت به اعتراض و اغتشاش و فشار به رهبری برای پذیرش مذاکره، داستان همیشگی جریان کثیف غربگراست؛ اما مردمی که امروز در میدان فاتحان خیبر حضور یافتهاند، به هیچوجه اجازه عملیشدن این پروژه در نظام مقدس جمهوری اسلامی را نخواهند داد.
وی در پایان با تأکید بر هوشیاری عمومی در برابر جنگ شناختی دشمن، ابراز داشت: علیرغم طراحیهای پیچیده دشمن، بیداری و بصیرت ملت ایران، ضامن ناکامی تمامی توطئههای اوست و آینده از آنِ جبهه حق و مقاومت خواهد بود.
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