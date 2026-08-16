چند نگارخانه جدید مجوز کار گرفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار صدور مجوز نگارخانهها در سال ۱۴۰۵ از افزایش تعداد نگارخانههای دارای مجوز در کشور و ورود ۳۰ نگارخانه جدید به این عرصه حکایت دارد؛ بهطوریکه تعداد کل مجوزهای صادرشده از ۳۴۵ مجوز در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۵ مجوز در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
در عین حال، اگرچه زنان همچنان سهم بیشتری از مجوزهای صادرشده را به خود اختصاص دادهاند، بررسی درصدی آمار نشان میدهد سهم زنان از دریافت مجوز نگارخانه نسبت به سال گذشته کاهش یافته و سهم مردان افزایش داشته است.
بر اساس آمار صدور مجوز نگارخانهها، در سال ۱۴۰۴ در مجموع، ۳۴۵ مجوز برای فعالیت نگارخانهها صادر شده است که از این تعداد، ۱۹۱ مجوز برای زنان و ۱۵۴ مجوز برای مردان بوده است.
بر این اساس، زنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵.۳۶ درصد از مجوزهای صادرشده را به خود اختصاص دادهاند و سهم مردان نیز ۴۴.۶۴ درصد بوده است.
این روند در سال ۱۴۰۵ با افزایش تعداد مجوزهای صادرشده همراه شده است. در این سال مجموعاً ۳۷۵ مجوز نگارخانه صادر شده که در مقایسه با سال گذشته، ۳۰ مجوز بیشتر است؛ به این ترتیب، ۳۰ نگارخانه جدید به جمع نگارخانههای دارای مجوز کشور افزوده شده است.
در سال ۱۴۰۵ از مجموع ۳۷۵ مجوز صادرشده، ۲۰۶ مجوز برای زنان و ۱۶۹ مجوز برای مردان صادر شده است. بنابراین، سهم زنان از کل مجوزهای امسال ۵۴.۹۳ درصد و سهم مردان ۴۵.۰۷ درصد بوده است.
یکی از نکات قابل توجه در آمار سال ۱۴۰۵، صدور ۲۸ مجوز برای نگارخانههای حقوقی است که در قالب مؤسسات فرهنگی و هنری فعالیت خواهند کرد. با توجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد نگارخانههای حقوقی در سال ۱۴۰۴ در دسترس نیست، امکان مقایسه مستقیم این بخش با سال گذشته وجود ندارد؛ با این حال، صدور ۲۸ مجوز برای مجموعههای حقوقی در سال جاری میتواند نشانهای قابل توجه از حضور مؤسسات فرهنگی و هنری در حوزه نگارخانهداری باشد.
از سوی دیگر، بررسی آمار صدور مجوزها یک نکته آماری قابل توجه را نشان میدهد. اگرچه در نگاه عمومی این تصور وجود دارد که زنان گرایش بیشتری به دریافت مجوز نگارخانه دارند، اما مقایسه آمار ۲ سال نشان میدهد با وجود افزایش تعداد مطلق مجوزهای صادرشده برای زنان، سهم درصدی آنان از کل مجوزها کاهش یافته است.
در سال ۱۴۰۴، زنان با دریافت ۱۹۱ مجوز، ۵۵.۳۶ درصد از کل مجوزهای صادرشده را در اختیار داشتند؛ این رقم در سال ۱۴۰۵، با وجود افزایش تعداد مجوزهای زنان به ۲۰۶ مورد، به ۵۴.۹۳ درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل، سهم مردان از ۴۴.۶۴ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۴۵.۰۷ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرده است.
این تغییر در سهم درصدی، در حالی رخ داده که تعداد کل مجوزهای صادرشده نیز از ۳۴۵ مورد به ۳۷۵ مورد افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه زنان همچنان بیش از نیمی از مجوزهای نگارخانه را دریافت میکنند، فاصله میان سهم زنان و مردان نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است.
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