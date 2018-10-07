تحصیل ۳ هزار دانشجوی علوم پزشکی در دانشگاه های نامعتبر خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در یکصد و هفتادمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تلاش های صورت گرفته در راستای توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی سخن گفت.

وی اظهار داشت: اختیارات لازم برای توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی به دانشگاهها داده شده و ضروری است تا با توسعه زیرساخت های لازم و توانمندسازی اعضای هیات علمی، در راستای ارتقای تعاملات بین المللی مطابق با نقشه آمایش بین الملل تلاش کنند.

لاریجانی گفت: سامانه Education Iran زیرساخت های خوبی را برای بین المللی سازی فراهم کرده و حدود ۳ هزار دانشجوی خارجی در کشور در حال تحصیل هستند که حدود ۶۰ درصد در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند و این فرصتی طلایی است که بتوانیم فرهنگ کشورمان را خصوصا به کشورهای منطقه منتقل کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به انتقال دانشجو از خارج به داخل اشاره کرد و گفت: این کار از ابتدا در کشور صورت می گرفته و این افراد سابق بر این با گذراندن ۷۲ واحد و شرایط معدل و دانشگاه می توانستند به داخل کشور منتقل شوند.

وی افزود: متاسفانه اخیرا شایعات و بحث های زیادی درخصوص انتقال دانشجویان از خارج به داخل مطرح می شود. این در حالی است که هیچ تغییری در روند انتقال دانشجویان از خارج به داخل رخ نداده بلکه طبق روال قبل پرونده هایی که صلاحیت ورود به داخل کشور را دارند مورد ارزیابی قرار می گیرد و دستورالعمل این انتقال به هیچ وجه تغییر نکرده است.

لاریجانی گفت: تنها با افزایش قیمت ارز، برای کاهش فشارهایی که بر روی خانواده این دانشجویان است ۷۲ واحد تبدیل به ۳۶ واحد شده و این پاسخ یک پاسخ منطقی به شرایطی است که در کشور ایجاد شده است.

۳ هزار دانشجوی علوم پزشکی ایرانی در دانشگاه های نامعتبر تحصیل می کنند

وی گفت: حدود ۱۰ هزار دانشجویی که در خارج کشور تحصیل می کنند برای دریافت ارز به ما مراجعه کرده اند، از این افراد ۳ هزار نفر در دانشگاه های نامعتبر تحصیل می کنند و نمی توانستند ارز بگیرند و تمامی روال های طی شده دقیقا مانند قبل است و هیچ تغییر روندی در انتقال از خارج به داخل صورت نگرفته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: متد ارزیابی دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت یکی از پیشرفته ترین متدها برای ارزیابی دانشگاهها است. تمامی نظام های رتبه بندی بررسی می شود و فصل مشترک این رتبه بندی ها را می پذیریم و هرسال این رتبه بندی ها بررسی می شود.

افرادی از ابتدای سال ۲۰۱۹ برای تحصیل به خارج بروند، نمی توانند به داخل منتقل شوند

وی با بیان اینکه چنانچه افراد از ابتدای سال ۲۰۱۹ برای تحصیل به خارج از کشور بروند، تا پایان دوره تحصیل نمی توانند به داخل منتقل شوند گفت: در حال حاضر نیز ورود افراد به داخل با شرایط سخت گیرانه و از طریق مصاحبه و بررسی ویژه شرایط افراد صورت می گیرد.

لاریجانی به تلاش های دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای توسعه آموزش مجازی اشاره کرد و گفت: سامانه های بومی متعددی برای توسعه مجازی آموزش طراحی شده که بعضا در کشور منحصر به فرد است و از دانشگاهها انتظار می رود از این نرم افزارها برای آموزش مجازی در دانشگاه استفاده کنند و اعضای هیات علمی خود را توانمند کنند.

وی از تحولات رخ داده در سنجش آموزش پزشکی سخن گفت و بیان کرد: الکترونیکی شدن آزمون ها و برگزاری آزمون های صلاحیت بالینی به خوبی با کمک دانشگاهها انجام شد و انتظار می رود دانشگاهها و مناطق آمایشی در این زمینه همکاری بیشتری با وزارت بهداشت داشته باشند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه تمام دانشگاهها و بیمارستان های آموزشی اعتباربخشی شده اند گفت: در اعتباربخشی به دنبال رقابت دانشگاهها با هم نیستیم بلکه هدف این است نیازهای اساسی آموزش در دانشگاهها بررسی شود و دانشگاهها به سمت ارتقای استانداردها حرکت کنند.

لاریجانی بر لزوم برنامه ریزی برای ماندگاری اعضای هیات علمی در دانشگاهها تاکید کرد و گفت: لازم است به زیرساخت های آموزشی در دانشگاهها توجه بیشتری شود و حمایت ویژه ای توسط مسئولین دانشگاهها از این حوزه صورت گیرد.

وی بر لزوم اطلاع رسانی مناسب درخصوص تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به اعضای هیات علمی تاکید کرد و گفت: مطالعه ای درخصوص میزان آگاهی اعضای هیات علمی از این بسته ها انجام شده، بخش عمده ای از اعضای هیات علمی از این بسته ها آگاهی دارند و لازم است در دانشگاهها اطلاع رسانی مناسب تری از طرق مختلف صورت پذیرد.

اعتلای آموزش علوم پزشکی مستلزم همراهی مسئولان و اساتید

معاون آموزشی وزارت بهداشت در جمع روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با بیان دستاوردهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: رسالت اصلی دانشگاهها آموزش است مسئولین دانشگاهها لازم است توجه بیشتری به ارتقای این حوزه داشته باشند.

وی تربیت سرمایه های انسانی حوزه سلامت ماموریت اصلی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ذکر کرد و گفت: آغاز سال تحصیلی فرصت خوبی است تا حوزه آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعتلا دهیم.

آغاز به تحصیل ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی

لاریجانی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در مهرماه امسال در دانشگاههای علوم پزشکی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند گفت: اعضای هیات علمی دانشگاهها نقش چشمگیری در امر آموزش دارند و ما در حوزه علوم پزشکی باوجود اینکه ۱۰ درصد اعضای هیات علمی را داریم ۳۰ درصد تولیدات علمی به این حوزه اختصاص دارد و این بالندگی با تلاش تمامی دست اندرکاران باید استمرار یابد.

وی به بیان تجارب جهانی در ارتقای آموزش علوم پزشکی پرداخت و اظهار داشت: لازم است آموزش علوم پزشکی در کشور ما همگام با استانداردهای جهانی حرکت کند و از تجارب جهانی برای ارتقای آموزش بهره برداری کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: این بسته ها تنها برنامه ای در کشور است که با استفاده از رصد تمامی اسناد بالادستی حوزه مربوطه تدوین شده و در آن سعی شده همگام با استانداردهای بین المللی، نیازهای نظام سلامت کشور رصد شود.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در قالب برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی راه اندازی شده و ده ها طرح پژوهشی مرتبط با آموزش در این مرکز تصویب شده و پیگیری می شود اظهار داشت: دانشگاهها می توانند از ظرفیت های این مرکز برای پیشبرد طرح های تحقیقاتی خود در حوزه آموزش و همچنین طرح های مرتبط با ماموریت های ویژه ای که به آنها محول شده استفاده کنند.

لاریجانی ادامه داد: دوره های زیادی در مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برگزار می شود و دانشگاهها می توانند از این دوره ها برای توانمندسازی اعضای هیات علمی خود استفاده کنند.

وی به برنامه های طراحی شده برای حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای نسل سوم اشاره کرد و بیان کرد: دانشگاهها باید طوری دانشجو تربیت کنند که این افراد پس از فارغ التحصیلی افراد کارآفرینی باشند که بتوانند برای خود کسب و کار راه اندازی کنند.

طراحی دوره های آموزش کارآفرینی برای دانشجویان دکتری تخصصی

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: دوره های آموزش کارآفرینی طراحی شده که به زودی در دانشگاههای علوم پزشکی برای دانشجویان دکتری تخصصی برگزار می شود.

وی هدف بسته های تحول و نوآوری در آموزش را ارتقای پاسخگویی آموزش به نیازهای جامعه ذکر کرد و گفت: در همین راستا برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی بازنگری شده و لازم است کارگروهی در دانشگاهها اجرای این برنامه جدید را عهده دار شوند. هدف این است که دانشجویان پزشکی در بسترهای واقعی جامعه آموزش ببینند و با مسائل واقعی سلامت جامعه مواجه شوند.

لاریجانی به بحث بیماری های غیرواگیر به عنوان یکی از مشکلات اصلی نظام سلامت اشاره کرد و گفت: سند ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر طراحی شده و کشور ما یک جایزه بین المللی هم در این زمینه دریافت کرده است. اطلاعات کامل در خصوص حدود ۲۰۰ بیماری و ۶۰ عامل خطر در سطح استانی وجود دارد و لازم است دانشگاهها با استفاده از این اطلاعات برنامه ریزی مناسبی برای کنترل بیماری های غیرواگیر در استان خود داشته باشند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تعداد زیادی دوره مهارتی در مرکز ملی آموزش های مهارتی تصویب شده و مراکز آموزش مهارتی در سطح کشور در حال اعتباربخشی است گفت: دانشگاهها می توانند با توجه به نیازهای بومی خود دوره های کوتاه مدتی را طراحی کنند تا افراد بتوانند با طی این دوره ها به بخشی از نیازهای منطقه خود پاسخ دهند.

وی به تدوین سند برآورد نیروی انسانی سلامت کشور اشاره کرد و گفت: میزان نیروی انسانی مورد نیاز در تمامی مقاطع و رشته ها برای ۵ تا ۱۰ سال آینده برآورد شده و نکته مهم این است که دانشگاهها با مشارکت یکدیگر برش های منطقه ای این برآورد را آماده کنند تا گسترش های هر منطقه آمایشی متناسب با این برآوردها صورت پذیرد.

اختیار به مناطق آمایشی برای تغییر ۲۰ درصد برنامه آموزشی متناسب با شرایط بومی

لاریجانی اظهار داشت: این اختیار به مناطق آمایشی داده شده که بتوانند ۲۰ درصد برنامه آموزشی رشته های مختلف را متناسب با شرایط بومی خود تغییر دهند. لازم است تا دانشگاهها از این فرصت فرصت استفاده کنند.

وی از پیشرفت خوب برنامه آمایش سرزمینی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور سخن گفت و اظهار داشت: با ماموریت هایی که به مناطق آمایشی محول شده این مناطق همکار وزارت بهداشت برای انجام این ماموریت ها هستند و باتوجه به واسپاری ۲۵ ماموریت جدید به مناطق در سال جدید، لازم است این ماموریت ها به صورت جدی پیگیری شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ماندگاری نیروهای بومی در مناطق آمایشی را یکی از برنامه های مهم برای توسعه نظام سلامت کشور ذکر کرد و با بیان اینکه وزارت بهداشت در این زمینه مطابق با قانون پیش می رود، از مسئولین دانشگاههای علوم پزشکی خواست باتوجه به قوانین موجود و دستورالعمل هایی که از سوی وزارت بهداشت دریافت می کنند در این راستا تلاش کنند.

لاریجانی به اهمیت اخلاق حرفه ای اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مشغول به تحصیل هستند و لازم است با متدهای مختلف به تربیت بهتر و اخلاق مدار این دانشجویان همت بگماریم و محیط دانشگاهی را اخلاقی تر کنیم.

وی با بیان اینکه ارزیابی کیفی اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در مناطق آمایشی آغاز شده گفت: خوشبختانه با برگزاری اولین دوره این ارزیابی دستاوردهای خوبی حاصل شده و اکنون در مناطق آمایشی کشور تیم های ارزیابی شکل گرفته که با ارتقای توانمندی می توانند بازوی خوبی برای رصد برنامه های آموزشی در دانشگاهها باشند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ظرفیت ارزیابی کیفی در مناطق آمایشی ایجاد شده گفت: این ارزیابی ها ضمن اینکه نگاه کیفی به برنامه های تحول را جایگزین نگاه کمی می کند، کمک می کند تا تعامل میان مناطق بیشتر شده و بتوانند تجربیات موفق را به یکدیگر منتقل کنند.

لاریجانی با بیان اینکه برای ارتقای آموزش نمی توان تنها به اقدامات ستادی اکتفا کرد گفت: همراهی همدلی مسئولان ارشد دانشگاهها و مشارکت اعضای هیات علمی یکی از نکات کلیدی بوده که در اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی راهگشا بود و امیدواریم از این پس نیز با همکاری مسئولین شاهد اعتلای آموزش علوم پزشکی کشور باشیم.