به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه از اشتیاق برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد پیونگ‌یانگ برنامه هسته‌ای خود را که تهدیدی علیه آمریکا است، رها کند.

وی همچنین با انتشار تصویری در توییتر که وی را در فرودگاه توکیو و در آستانه سوار شدن به هواپیما نشان می‌داد؛ نوشت: ایستگاه بعدی پیونگ‌یانگ است تا با رئیس کیم دیدار کرده و کارمان را در راستای عمل به تعهدات اعلام شده در نشست سنگاپور میان ترامپ و کیم، ادامه دهیم.

به گزارش مهر، پمپئو دیروز به توکیو رفته بود تا پیش از سفر به پیونگ‌یانگ، هماهنگی‌هایی را با شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن انجام دهد. به ادعای وی، این هماهنگی‌ها لازمه پیشبرد مذاکرات خلع‌سلاح کره شمالی است.