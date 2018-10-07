گلپایگان یکی از قطب های صنعتی تولیدی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی شامگاه شنبه در حاشیه برگزاری کارگروه اشتغال شهرستان های گلپایگان و خوانسار اظهار داشت: پیرو پیگیری های نماینده مردم گلپایگان و خوانسار پیرامون حوزه اشتغال که درصدی از آن در استان برگزار شد منجر به تشکیل این جلسه با حضور مسئولان و مدیران صنایع و کارگروه های دو شهرستان و مدیران استانی در راستای مصوبات و تصمیمات فوق انجام شد.

وی افزود: بر این اساس برابر مصوبات انجام گرفته مقرر شد مشکل واحدهای صنعتی که نقش اساسی در رفع بیکاری حال و آینده دو شهرستان دارند مرتفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه گلپایگان به عنوان یکی از قطب های صنعتی تولیدی کشور با توجه به پتانسیل های موجود است، امیدواریم خروجی تلاش های نماینده شهرستان برای سرپا نگه داشتن این واحدها با همکاری مسئولان استان مثمر ثمر واقع شود.

وی تصریح کرد: یکی از دیدگاه های ویژه استاندار اصفهان که در بدو ورود به استان داشت، کاهش بروکراسی روند امور بود و در این راستا طی اقداماتی که انجام گرفته سرمایه گذارانی که در شهرستان ها علاقمند به سرمایه گذاری هستند می توانند در خصوص اخذ مجوزهای لازم بدون از دست رفتن زمان با روند اجرایی این برنامه اقدام کنند.