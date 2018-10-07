۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۷

فرماندار آق قلا:

حامیان جنگ تحمیلی تحریم های اقتصادی را رقم زدند

آق قلا- فرماندار آق ‌قلا گفت: افرادی که جنگ را آغاز کردند امروز تحریم های اقتصادی را برای کشور ایران رقم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امانگلدی ضمیر، عصر یکشنبه در جمع رسانه ها اظهار کرد: اعزام کاروان راهیان نور یکی از موضوعاتی بود که رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان به آن تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه فلسفه اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور زیارت است، افزود: افرادی که به این مناطق برای زیارت اعزام می شوند باید روح و جسم خود را صیقل دهند چرا که سرزمین نور میعادگاه ارزش‌های انسانی است.

فرماندار شهرستان آق ‌قلا گفت: طی برنامه ریزی هایی که صورت گرفته تمامی دستگاه‌ های اجرایی در اعزام کاروان راهیان نور سهیم  و هر یک از آن ها به توان خود برای اعزام این کاروان‌ها شریک هستند.

 وی با بیان اینکه برادران اهل تسنن و اهل تشیع با وحدت در کنار یکدیگر پای آرمان های انقلاب ایستاده اند، یادآور شد: مردم جمهوری اسلامی ایران به این نظام اعتقاد دارند و در هر شرایطی همه مسئولان در کنار مردم خواهند بود.

ضمیر اظهار کرد: همه مسئولان نظام در تمام دوران همراه مردم خواهند بود. افرادی که جنگ را آغاز کردند امروز تحریم های اقتصادی را برای کشور ایران رقم زدند تا بتوانند مردم را از انقلاب جدا کنند اما با هوشیاری که مردم دارند این توطئه ها خنثی خواهد شد.

 وی با اشاره به ترور مردم بی گناه اهواز، خاطرنشان کرد: با شهادت کودک چهار ساله شاهد بودیم که تروریست هدفی ندارد و فقط نوکری استکبار را می ‌کند.

کد مطلب 4422937

