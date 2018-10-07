قزوین معین اصفهان در حوادث و بلایا است

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت الله داوودی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور رئیس شورای شهر و شهردار قزوین برگزار شد، اظهار داشت: پایتخت بودن دوره صفویه، آثار تاریخی و همچنین نامگذاری روزی به نام قزوین از نقاط مشترک شهر اصفهان و قزوین است.

وی با بیان اینکه قزوین محل تردد ۱۲ استان است، ادامه داد: قزوین قطب صنعتی کشور است به طوری که نخستین شهرک صنعتی ایران در این شهر ایجاد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اعلام اینکه به دلیل برخورداری از آب و هوا و خاک مناسب شرایط خوبی را در حوزه کشاورزی داریم، تصریح کرد: این شهر دو هزار و ۵۰۰ هکتار باغ سنتی دارد که تنها در سال دو بار آبیاری می‌شود و این ویژگی خاص این باغات است.

وی با بیان اینکه شهر قزوین رکوردار حضور بانوان در شورای شهر است، اظهار کرد: امروز جایگاه شورا در حال ضعیف شدن است و باید از ظرفیت نمایندگان شورای دیگر شهرستان ها استفاده کنیم و به ارتقای جایگاه شوراها دست یابیم.

داوودی با بیان اینکه بسیاری از آثار تاریخی قزوین در حال نابودی است و این در حالی است که میراث فرهنگی در این زمینه توجهی ندارد و برخی از بناها را شهرداری احیا کرده است، گفت: در شهر قزوین ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده دارد که برخی از بناهای تاریخی در این بافت ها قرار دارد و نیاز به توجه بخش خصوصی دارد.

وی با بیان اینکه جایگاه قزوین در سطح کشور با برنامه‌هایی که در هفته فرهنگی اجرایی کردیم ارتقا یافته است، ادامه داد: رویکرد و شعار شورای پنجم توجه به شهروند محوری و محلات بوده و موفقیت‌هایی را به دست آورده است.

ایجاد دهکده طبیعت در قزوین توسط یک اصفهانی

رئیس شورای شهر قزوین با بیان اینکه پروژه‌های شاخص عمرانی را در دستور کار داریم، ادامه داد: دهکده طبیعت را در این زمینه راه‌اندازی کردیم و به عنوان قطب تفریحی است که توسط یک اصفهانی پایه‌گذاری شد.

وی بیان داشت: همچنین سافاری پارک را در قزوین آغاز کردیم و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است و برای اولین بار دولت ۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار در اختیار شهرداری قرار داد.

داوودی بهره برداری مترو را در قزوین کافی ندانست و تراموا را لازم و ضروری خواند و گفت: در معابر شهر قزوین پنج هزار نقاشی داشتیم که باید شهروندان این فضاها را ببینند و با تراموا این امکان ایجاد می شود.

وی به لزوم مشارکت شهروندان در اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: ما احساس می‌کنیم که شوراها در حال تضعیف‌شدن هستند و باید از ظرفیت نمایندگان همه شهرها به ویژه اصفهان استفاده کنیم و ارتقای جایگاه شوراها را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس شورای شهر قزوین افزود: باید مخالفت با قرار گرفتن عوارض در زمره درآمدهای پایدار شهرداری انجام شود.