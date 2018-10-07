جمال مبارک به عرصه سیاسی مصر باز می گردد!

به گزارش خبرگزاری مهر، المصریون به نقل از منابع آگاه مصری اعلام کردند که جمال مبارک فرزند حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر برای بازگشت به عرصه سیاسی از طریق یکی از احزاب سیاسی برنامه ریزی می کند و این پس از رفع همه موانعی است که مانع از تحقق حقوق سیاسی اش شده بود.

این منابع که نامشان فاش نشده بیان کردند که حزب شامل افراد و شخصیت های موثری است اما این منابع به اسامی این شخصیت ها و حزبی که قرار است جمال مبارک با آن به عرصه سیاسی مصر بازگردد، اشاره ای نکردند.

منابع مذکور اینکه حزب شامل رهبران حزب ملی منحله باشند را تکذیب و افزودند: این حزب بر پایه چهره های جدید استوار است.

المصریون در ادامه گزارش داد: فرزند مبارک اخیرا در مناسبت های مختلف شامل اوپرا، کنگره ها و مناسبت های عمومی مشاهده شده است و آخرین آن گذاشتن تاج گلی بر قبر انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر بود. حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق و فرزندانش جمال و علاء درخواست تجدید نظر در حکم مربوط به قضیه فساد ریاست جمهوری داده اند اما دادگاه مخالفت کرده است که مفهمومش عدم فعالیت سیاسی است. حکم مربوط به حبس و غرامت مبارک و فرزندانش را از فعالیت سیاسی از تاریخ صدور حکم در ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ محروم کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر در سال ۲۰۲۲ برگزار می شود و طبق قانون اساسی مصر، عبدالفتاح السیسی حق نامزدی مجدد ندارد.

المصریون در ادامه به نقل از محمد حامد الجمل از مقامات سابق مصری آورده است: جمال مبارک در موضوعاتی متهم است که محکومیتش ثابت شده است و حق ایجاد حزب سیاسی یا بازگشت مجدد را ندارد.

علی ایوب رئیس مرکز ابن ایوب مصر نیز گفت:جمال مبارک مجاز به تاسیس حزب جدید نیست. ممکن است که وی از حزبی حمایت یا حزب جدید تاسیس کند اما راه به جایی نمی برد و کمیته امور احزاب به سرعت وارد عمل خواهد شد تا فعالیت های حزب را متوقف کند.