  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی صورت گرفت؛

ابلاغ دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی به استان‌ها

ابلاغ دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی به استان‌ها

از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از ابلاغ دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی به استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی رتبه استان‌ها ابلاغ کرد.

 بر اساس این گزارش؛ در راستای حمایت هرچه بیشتر از دانش آموزان در زمان بروز حوادث و سوانح مختلف، وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به طراحی، انعقاد و اجرای قراردادی به نام بیمه حوادث دانش‌آموزی اقدام نموده است.

بر اساس این قرارداد که با بیمه معلم منعقدشده است، کلیه دانش آموزان از اول مهرماه ۹۷ تا پایان شهریورماه ۹۸ به‌صورت شبانه‌روزی در داخل و خارج از محیط مدرسه و همچنین اردوهای راهیان نور، تحت پوشش بیمه حوادث و درمان مازاد قرار می‌گیرند.

کد مطلب 4423375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها