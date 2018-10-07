به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی رتبه استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش؛ در راستای حمایت هرچه بیشتر از دانش آموزان در زمان بروز حوادث و سوانح مختلف، وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به طراحی، انعقاد و اجرای قراردادی به نام بیمه حوادث دانش‌آموزی اقدام نموده است.

بر اساس این قرارداد که با بیمه معلم منعقدشده است، کلیه دانش آموزان از اول مهرماه ۹۷ تا پایان شهریورماه ۹۸ به‌صورت شبانه‌روزی در داخل و خارج از محیط مدرسه و همچنین اردوهای راهیان نور، تحت پوشش بیمه حوادث و درمان مازاد قرار می‌گیرند.