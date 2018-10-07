به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان درباره آخرین آمار پرداخت زکات در این استان، توضیح داد: پیش‌بینی پرداخت زکات در این استان طی بازه زمانی شش‌ماهه نخست سال۹۷، پنج میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان بود که خوشبختانه مردم هفت میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان زکات را پرداخت کردند.

وی با تقدیر از مردم نیک‌اندیش استان سمنان، افزود: ۱۵۵ درصد از تعهد جمع‌آوری زکات طی شش‌ماهه نخست سال جاری در استان سمنان محقق شده است.

رشد ۱۲۱ درصدی زکات در استان سمنان

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه پیش‌بینی جمع‌آوری ۱۰ میلیارد تومان زکات تا پایان سال جاری در استان صورت گرفته است، بیان داشت: با روند کنونی احتمال تحقق بیش از این میزان نیز وجود دارد.

رضوی بابیان اینکه میزان زکات پرداختی مردم استان سمنان در شش‌ماهه نخست سال۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۱ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: روحانیان، رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی، نهادهای آموزشی و فرهنگی، منابر و هیئت مذهبی و ... ظرفیت‌های ترویج و تبلیغ فرهنگ زکات در جامعه هستند.

وی افزود: ۷۵ درصد از زکات جمع‌آوری‌شده در نیمه نخست سال جاری به نیازمندان و فقرا و ۲۵ درصد دیگر صرف پروژه های عام المنفعه خواهد شد.