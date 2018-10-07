روزانه ۳۰۰۰ دانشجو از قطار مسیر آذربایجان استفاده می کنند

شاپور اصلانی مدیرکل راه آهن آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روزانه ۸ رام قطار به صورت ریل باز و ۲ رام قطار به صورت قطار برقی از تبریز سیر می کند.

وی افزود: قطار ریل باز با ظرفیت جابجایی ۳۵۰ نفر و در مجموع جابجایی ۷۰۰ نفر به صورت رفت و برگشت هر روز مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

مدیرکل راه آهن آذربایجان ادامه داد: میانگین تعداد دانشجویانی که از این قطار استفاده می کنند، روزانه ۳ هزار نفر است که اگر به ۴ نفر ظرفیت خودروی سواری تقسیم کنیم، تقریبا ۸۰۰ خودرو از مسیر و جاده از این طریق خارج و باعث جلوگیری از تصادفات جاده ای می شود.

اصلانی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اذعان داشت: هدف از اجرای طرح، خدمت رسانی به قشر دانشجو و فرهنگی استان است تا با سهولت و با کمترین خطر در محل تحصیل خود حاضر شوند.

مدیرکل راه آهن آذربایجان در بخش دیگری با عنوان اینکه سیاست کلی راه‌آهن جذب گردشگر است، تصریح کرد: راه‌اندازی قطار تبریز –وان نیز در راستای رویداد تبریز ۲۰۱۸ و وجود جاذبه‌هایگردشگری متعدد در استان صورت گرفته است و با طرف ترک برای تبلیغ رویداد تبریز ۲۰۱۸ در وان و شهرهای اطراف صورت گرفته تا علاوه بر رفتن گردشگران از تبریز به وان شاهد استقبال و حضورگردشگران ترک برای استفاده از این وسیله حمل و نقل ریلی بین دو کشور ایران و ترکیه باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: راه‌آهن آذربایجان از نواحی ۱۴ گانه راه‌آهن ایران با محورهای تبریز - تهران، تبریز- جلفا و تبریز- رازی و شامل ۱۹ ناحیه است و با احتساب خطوط فرعی طول آن به ۵۳۰ کیلومتر می رسد.