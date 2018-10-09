پرداخت تسهیلات بلاعوض و ارزان قیمت به سیل زدگان گیلانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدباقر نوبخت شامگاه دوشنبه در پایان بازدید خود از مناطق سیل زده با حضور در استانداری گیلان در جمع مدیران مدیریت بحران این استان اظهارکرد: خوشبختانه عزم مسئولان استانی برای حل این معضل بسیار مطلوب است و تعامل خوبی برای کاهش بحران در دو استان وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیل در گیلان به ابنیه، زیرساختها و مزارع خسارات بسیاری وارد کرده است، افزود: بخشی از خسارات به مردم وارد شده که توسط هیئت دولت در حال ارزیابی است.

نوبخت با اشاره به کمک‌های دولت به آسیب دیدگان این حادثه، تصریح کرد: بخشی از کمک‌های دولت بلاعوض بوده و بخشی به‌صورت تسهیلات ارزان پرداخت می شود.

وی با تأکید به اینکه برآوردهای اولیه خسارت ناشی از سیل توسط استانداری گیلان و مازندران حداکثر تا بعدازظهر سه شنبه اعلام می شود، تصریح کرد: در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گزارشی از مشکلات به وجود آمده را مطرح می کنم تا تقسیم‌کار و تخصیص بودجه در اسرع وقت انجام می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور ضمن همدردی با حادثه دیدگان سیل، افزود: صبر و استقامت مردم در برابر این مشکلات قابل تقدیر است؛ لذا باید تمام مدیران به پاس این همکاری ارزشمند با جدیت برای بهبود امور گام برداریم.

استاندار گیلان با تقدیر از مسئولان کشوری به جهت پیگیری های مستمر و سفر به گیلان جهت ارزیابی میزان خسارت اظهار کرد: خوشبختانه هم‌افزایی مطلوبی برای حل مشکلات پیش آمده در استان وجود دارد.

مصطفی سالاری از مسئولان خواست تا در جهت بهبود وضعیت پیش آمده و بازسازی تخریب ها با نگاهی خردمندانه و پشتکاری جهادی تلاش کنند.

محمدرضا تابش رئیس بنیاد مسکن کشور نیز در ادامه با اشاره به حجم خسارت وارد شده به استان به ویژه در بخش پل ها و محورهای مواصلاتی گفت: برای رفع این مشکل و کاهش نگرانی های عمومی تسهیلات بلاعوض ۴درصد برای روستاییان و ۵درصد برای شهرنشینان در نظر گرفته شده که در روزهای آتی اقدامات اولیه آن صورت می گیرد.