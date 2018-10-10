حیدر سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واحد مبارزه با بیماریهای دامی و پیشگیری از بیماریهای این اداره در راستای از بین رفتن بیماریهای دامی و پیشگیری از سرایت آن به انسان سالانه اقدام به واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین میکند.
وی گفت: ۴۵ هزار راس گوسفند و بز و ۳۲ هزارراس گوساله و گاو علیه بیماری تب مالت، ۲۱۱ هزار و ۲۸۵ رأس علیه بیماری آبله ، ۹ هزار رأس علیه تب برفکی، ۷۸ هزارراس علیه طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شده اند.
سلگی گفت: همچنین توسط کارشناسان و کارکنان این اداره ۲ هزار و ۵۸۱ رأس دام سنگین و بیش از ۱۸ هزار رأس دام سبک و بیش از ۶۰ هزار مترمربع جایگاه دام در شهرستان نهاوند برای مقابله با بیماریهای مختلف سمپاشی صورت گرفته است.
رئیس دامپزشکی نهاوند بابیان اینکه طی شش ماه گذشته پس از بازرسیهای مختلف ۱۳۹ مورد مجوز جوجه ریزی برای مرغداریها صادرشده است، گفت: در واحدهای صنعتی دام سنگین در شهرستان نهاوند تعداد ۶۳۳ رأس تست بیماری سل و تعداد ۳۸۸ رأس تست بیماری بروسلوز انجامگرفته است.
وی افزود: برای تمام گاوداریهای دارای پروانه بهداشتی و بهرهبرداری شهرستان نهاوند طی ششماهه نخست سال جاری یک نوبت تست سل و بروسلوز یا تب مالت انجامگرفته است.
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