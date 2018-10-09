باید به نیروی انتظامی در ایجاد امنیت پایدار کمک کنیم

به گزار خبرنگار مهر، ابوطالب آذربرا بعد از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهرقدس و شهردار این شهر با فرمانده انتظامی شهرستان قدس که به مناسبت هفته ناجا انجام شد، طی سخنانی گفت: امنیت یک محصول و خدمت ارزشمند است و این مهم در همه دنیا به عنوان گران ترین وارزشمندترین مولفه محسوب می شود.

وی اظهار داشت: بر این باورم که امنیت پیش زمینه توسعه هر جامعه است و ازاین روی امنیت به عنوان مولفه مهم توسعه و محصول شما عزیزان به عنوان نظم آوران جامعه، مولفه ای گران ، ارزشمند و مثبت است.

آذربرا بیان داشت: همه عناصر و مولفه های جوامع از جمله رقابتهای اقتصادی ، صنعتی ، دفاعی و فرهنگی با محوریت امنیت است و همه ما بایستی به عاملین این محصول ارزشمند احترام بگذاریم و در شهر قدس نیز به نیروی انتظامی برای اجرای دقیق رسالت های خود کمک کنیم.

نایب رییس شورای اسلامی شهرقدس گفت: هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردان نیروی انتظامی که خاضعانه جان بر کف اخلاص نهاده و از امنیت کشور محافظت می کنند.

وی ادامه داد: بی شک امنیت و آرامش، مدیون فداکاری ها و فعالیت های شبانه روزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است که در سایه تلاش و مجاهدت آنان، فضایی امن و مناسب برای رشد و توسعه شهروندان مهیا شده است.

آذربرا در پایان عنوان کرد: از خدمات شجاعانه، حضور هوشمندانه و جانفشانی‌های فرماندهان و پرسنل خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی قدردانی می‌نماییم.