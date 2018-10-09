خسارت سیل به ۳۰ واحد صنعتی/ کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری با اشاره به تمرکز بازدید امروز بر تنکابن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق خسارت دیده استان مازندران، از آسیب جدی به بیش از ۳۰ واحد صنعتی در استان خبر داد و افزود: تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تجاری استان و مراکز نگهداری و عرضه کالا و محصولات نیز خسارت جدی دیده است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت اقدامات کوتاه مدتی را در مصوبه‌ای که این هفته صادر خواهد شد، مورد توجه قرار خواهد داد، از جمله اقدامات بلندمدت نیز به استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی که با مشکل تولید مواجه هستند اشاره کرد و افزود: همچنین برخی حوادث گذشته موجب زیان مضاعفی برای برخی از این واحدهای تولیدی شده که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.



وی با اشاره به اینکه دولت از ابتدا در کنار مردم بوده، به قدردانی مردم از خدمات دولت در برق‌رسانی و آبرسانی به موقع و جاده دسترسی و انتقال گاز و تمهید نیازمندی‌های روستاهای آسیب‌دیده اشاره کرد و با بیان اینکه به‌زودی برق مناطقی که وصل نشده، متصل خواهد شد، افزود: مردم از امور اولیه برخوردارند اما برای آواربرداری و بازگشت به زندگی اولیه نیازمند کمک فوری هستند.



شریعتمداری در ادامه افزود: کمک‌ها از محل منابع مربوط به بحران‌ها، ابتدا از منابع استانی و سپس از منابع ملی با تصویب هیئت وزیران انجام خواهد شد تا این بخش از کار، هر چه سریع‌تر مرتفع شود.