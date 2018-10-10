فرید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته اول بیس بال کشور از روز دوشنبه در کرج آغاز شده است و تیم بیس بال قم تا این مرحله از مسابقات در دور برگشت ۲ بازی برگزار کرده. ۲ بازی دیگر نیز در پیش دارد.

وی افزود: تیم بیس بال قم در دور برگشت این مسابقات ابتدا در دیدار برابر تیم نادری بوشهر ۹ بر ۳ بازنده شد و سپس روز دوشنبه در دومین بازی خود از دور برگشت با قاطعیت ۱۶ بر یک تیم هیئت خراسان رضوی را شکست داد.

مربی تیم بیس بال قم گفت: تیم آرتان قم در ۲ بازی دیگر خود در دور برگشت با تیم‌های دانشگاه آزاد کرمان و طیف تهران روبرو می‌شود و امتیازات دور برگشت با امتیازهای دور رفت مسابقات که به میزبانی کرمان برگزار شده بود تجمیع خواهد شد و تکلیف تیم قهرمان مشخص می‌شود.

فرهادی بیان داشت: تیم آرتان قم تنها تیم فعال رشته بیس بال در استان قم به شمار می‌رود و افتخار بیس بال قم این است که هر سال در مسابقات قهرمانی کشور حضور داشته و از زمانی که لیگ بیس بال در ایران راه اندازی شد، قم بدون وقفه در لیگ شرکت کرده است.

وی عنوان کرد: شرایط برخی تیم‌ها از جمله تیم‌های بوشهری با تیم ما متفاوت است زیرا آن‌ها سرمایه گذاری بسیار خوبی در این رشته دارند و برای بیس بال هزینه می‌کنند و این رشته در بوشهر جایگاه دارد اما در قم چنین نگاهی به بیس بال نیست.