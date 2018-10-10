به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاهین تقی خانی سخنگو و معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در نشست خبری که صبح امروز(چهارشنبه ۱۸ مهر) بمناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، گفت: ارتش در روزهای ابتدای انقلاب اسلامی شرایط سختی داشت اما با نگاه بلند امام(ره) ماند تا حافظ انقلاب و کشور باشد.
وی ادامه داد: ارتش در دفاع از کشور همواره در صحنه حضور داشته و توانسته با اقتدار از کشور و انقلاب در برابر دشمنان دفاع کند. ۲۴ مهر ماه با پیشنهاد مقام معظم رهبری و تایید امام خمینی(ره) سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاسیس شد و توانست نقش موثری را در حوزه های فرهنگی، تربیتی و عقیدتی بردارد.
امیر تقیخانی در ادامه به دستاورد های سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اشاره کرد و گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش موجب مردمیتر شدن ارتش و حضور در صحنه های مختلف خدمت رسانی به مردم شد؛ از سوی دیگر این سازمان موجب ارتقاء سطح معنویت و حضور کارکنان در اعتکاف و راهپیمایی اربعین حسینی شده است.
وی افزود: خط شهادت همچنان بعد از دفاع مقدس در ارتش ادامه داشته و ما شاهد جانفشانی کارکنان ارتش در عرصههای مختلف هستیم.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه رشد و گسترش فرهنگ اسلامی در ارتش، وظیفه اصلی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است، اظهارداشت: رشد کمنظیر تعداد معتکفین در ارتش که تنها در سال گذشته ۲۰ هزار نفر از نیروها و خانوادههای آنان در این فریضه الهی شرکت کردند، نشانه تقویت ایمان و اعتقاد در ارتش است؛ در حال حاضر ۲۰ هزار فعال قرآنی و ۱۰ هزار فعال در حوزه حدیث در ارتش وجود دارد.
امیر تقیخانی در ادامه سخنان خود به تشریح برنامههای امسال سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت ۲۴ مهر را تشریح کرد و گفت: تبیین و تشریح جایگاه ارتش معنویت محور در ۳۷۲ تریبون نماز جمعه در روز ۲۰ مهر، رونمایی از تمبر یادبود فرمان امام خمینی(ره) در تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) و تجدید میثاق با آرمانهای امام و انقلاب، کلید خوردن ۱۰ طرح تبلیغی آموزشی و بصیرتافزایی، برپایی مسابقات تمرکزی نهجالبلاغه و همچنین اجرای طرحهای نو آموزشی با بهرهگیری از فضای مجازی، از جمله برنامههای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت سالروز ۲۴ مهر است.
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