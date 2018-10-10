هشدار دامپزشکی بوئین زهرا در خصوص خرید پرندگان بومی و محلی

عباس یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و نیز نقش طیور زنده و طیور بومی در اشاعه آن، از عموم مردم علی الخصوص مرغداران خواست از خرید و فروش مرغ زنده جداً خوداری کنند.

وی با تأکید بر اینکه آنفلوانزای فوق حادپرندگان بیماری مشترک بین پرندگان و انسان است، گفت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد در پرندگان، معمولا با تلفات‌ناگهانی بدون علائم بالینی و یا با علائم بالینی شامل بی اشتهایی، کاهش تخم گذاری، اسهال، افسردگی، علائم‌تنفسی، کبودی تاج و ریش و خونریزی‌های کوچک روی سطوح سروزی بدن همراه است.

یوسفی تصریح کرد: تلفات ناشی از این بیماری تا ۱۰۰ درصد نیز ممکن بوده، لذا جهت مقابله با این بیماری رعایت دقیق موارد اعلام شده از سوی سازمان دامپزشکی و ضوابط امنیت زیستی ضروری بوده که در صورت عدم رعایت آن خسارات و ضررهای جبران ناپذیری به صنعت طیور کشور وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه مرغداران باید طیور مورد نیاز را از مراکز مورد تائید دامپزشکی تهیه کنند، از عموم پرورش دهندگان طیور خواست؛ هر گونه تلفات غیر عادی را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی کنند.

عدم مشاهده بیماری لمپی اسکین در شهرستان بوئین زهرا

سرپرست اداره دامپزشکی بوئین زهرا افزود: بیماری لمپی اسکین از بیماری‌های ویروسی است که از طریق نیش مگس‌های خونخوار انتقال پیدا می‌کند و در جمعیت دام سنگین به سرعت انتشار یافته و خسارات اقتصادی فراوان بر سیستم دامپروری کشور واردمی‌سازد.

وی گفت: دامپزشکی بوئین زهرا، طرح مایه‌کوبی لمپی اسکین را از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار خود قرار داده و با توجه به انجام واکسیناسیون به موقع، هیچ کانون بیماری مشاهده نشده است.

یوسفی در ادامه افزود: بیماری ویروسی لمپی اسکین علایمی از قبیل تب شدید، تاول‌های پوستی، تورم اندام حرکتی قدامی، آبریزش چشم و بینی، مشکلات تنفسی، کاهش شیر و سقط جنین و ... در گاو ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: تأمین واکسن و سموم مورد نیاز و انجام عملیات واکسیناسیون این بیماری به صورت رایگان، سم پاشی دامها و اماکن دامی برگزاری کلاس‌های آموزشی- ترویجی برای بهره برداران و توزیع اطلاعیه و بروشورهای آموزشی بین دامداران، از دیگر اقدامات اداره دامپزشکی در این راستا بوده است که کمک قابل توجهی به عدم گزارش این بیماری در دام‌های منطقه کرده است.