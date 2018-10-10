به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، مصطفی پناهنده درباره اقدام انجام شده برای برطرف کردن کمبود لاستیک در استان همدان اظهار داشت: از ۲ ماه گذشته تاکنون بیش از ۵ هزار حلقه لاستیک در استان بر اساس پیمایش رانندگان با حواله دولتی توزیع شده است.

وی افزود: بر طبق این پیمایشی بودن شماره هوشمند رانندگان برای دریافت لاستیک ثبت می شود و به همین دلیل امکان تخلفی وجود ندارد.

مصطفی پناهنده با تأکید بر اینکه سازمان صنعت و معدن استان همدان حواله را در اختیار این اداره کل قرار داده و ما هم بر اساس روشی که مشخص شده این حواله‌ها را بین رانندگان توزیع می‌کنیم، یادآور شد: به هر راننده‌ای هم که حواله دریافت کرده است دو حلقه لاستیک تعلق گرفته و به خودروهای غیرفعال لاستیکی تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس ضرورت، امکان دارد با صلاحدید بازرسی اداره کل راهداری استان همدان خارج از نوبت حواله لاستیک هم به راننده‌ای داده شود، اما بیش از ۲ حلقه نیست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان درباره اعتراض رانندگان به کمبود لاستیک حواله‌ای نیز خاطرنشان کرد: بر مبنای سهمیه‌ای که داریم حواله توزیع می‌شود و مسئولان درصدد دریافت سهمیه بیشتر برای استان هستند.

پناهنده با تأکید بر اینکه این مشکل تنها مربوط به همدان نیست و باید برای کل کشور این لاستیک تأمین شود، تصریح کرد: اگر لاستیکی هم در بازار آزاد وجود دارد رانندگان ممکن است به دلیل تفاوت قیمت آن لاستیک خود را فروخته باشند.

وی با بیان اینکه توزیع لاستیک دولتی بر اساس نوبت‌بندی است، ابراز داشت: قیمت، نوع، اندازه و نشان تجاری لاستیک‌ها هم مشخص است.