به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی حجت الاسلام کریمی تبار را به عنوان نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه ایلام منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ الله نور کریمی تبار دامت‌افاضاته

در پی استعفای جناب حجة‌الاسلام آقای لطفی دامت توفیقاته از امامت جمعه‌ی ایلام، با قدردانی و تشکر از خدمات چندین ساله‌ی ایشان، جنابعالی را که از میان مردم مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدتها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمدالله از صلاحیت لازم برخوردار میباشید، به امامت جمعه و نمایندگی خود منصوب میکنم.

مردم عزیز آن استان مرزی، دورانهای دشواری را در سالهای دفاع مقدس و پس از آن گذرانیده و با همه‌ی مشکلات، وفاداری خود به نظام اسلامی را حقاً به اثبات رسانیده‌اند. اکنون جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول وظیفه‌ی سنگینی مفتخر گشته‌اید. انتظار میرود با همه‌ی توان در خدمتگزاری به آنان کوشیده و با تقویت مجموعه‌های دلسوز و انقلابی به مجاهدات فکری و عملی در زمینه‌های گوناگون مدد رسانید. ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی با همگان و بهره‌گیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه میکنم و مزید توفیقات الهی را برای جنابعالی مسألت مینمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۷ مهرماه ۱۳۹۷»