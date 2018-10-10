ایجاد بازار منطقه ای ۱.۵ میلیاردنفری در حوزه ICT/ همکاری ۵ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اجلاس وزیران اتحادیه منطقه ای کشورهای مستقل مشترک المنافع در زمینه ارتباطات (RCC) با کنستانتین نوسکوف وزیر توسعه دیجیتال، مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال چهره جهان امروز را تغییر داده است، گفت: فناوری ارتباطات در گذشته مسئول برقراری ارتباط سخت افزاری میان افراد و بخش های مختلف بود ولی امروز به مدد پیشرفت صنعت، نقش فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی از جمله کشاورزی، سلامت و انرژی بسیار اثر گذار شده است.

وزیر ارتباطات با اعلام پیشنهاد تشکیل یک بازار منطقه ای ۱.۵ میلیارد نفری در حوزه اینترنت و ارتباطات تصریح کرد: این بازار منطقه ای می تواند میان ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان و هند بر مبنای پول ملی این کشورها تشکیل شود.

جهرمی گفت: در قدم اول باید زمینه ایجاد این بازار و حمایت از بخش خصوصی و شرکت ها برای ورود به آن میسر شود تا در مراحل بعدی نظام اداره این بازار به طور کامل به شرکت ها و فعالان بخش خصوصی منتقل شود.

در ادامه این دیدار، کنستانتین نوسکوف وزیر توسعه دیجیتال، مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران و کشورهای مختلف جهان گفت: اقدامات آمریکا تجارت آزاد در جهان را با تحدید مواجه کرده و اکنون بسیاری از کشورها درک بهتری از مواضع ایران پیدا کرده‌اند.

وی افزود: زمینه های فراوانی برای همکاری های ایران و روسیه در زمینه های IT و اقتصاد دیجیتال وجود دارد که باید فعال شوند.

نوسکوف با استقبال از پیشنهاد آذری جهرمی برای ایجاد بازار منطقه ای تصریح کرد: این کار سختی است اما مسیر درستی است که باید پیموده شود.

در این دیدار، دو طرف با تاکید بر ارتقا سطح همکاری های دو کشور در حوزه ارتباطات، برای برگزاری دومین جلسه کمیسیون مشترک ICT در آینده نزدیک توافق کردند.