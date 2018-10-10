جذب سالانه ۳۰ هزار پرستار/شرط صدور پروانه صلاحیت حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر دالوندی در نشست شورای عالی که روز چهارشنبه در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، با ارائه گزارشی از فعالیت های اخیر سازمان نظام پرستاری، گفت: در حال حاضر جامعه پرستاری با کمبود نیرو در بخش های مختلف مواجه است که با تلاش های معاون پارلمانی و حقوقی سازمان نظام پرستاری و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نشستی با حضور معاون پرستاری، معاون کل وزارت بهداشت و رئیس اداره امور استخدامی در محل کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، برگزار و کمبود نیروی پرستاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با گزارشات وزارت بهداشت و طبق آماری که سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری ارائه داد، تأثیر خوبی از پرستاری ارائه شد و عدم جذب نیروی پرستاری و خلاءهای موجود، مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت.

دالوندی ادامه داد: این نشست به عنوان دریچه ای گشوده شده به روی پرستاری و پل ارتباطی سازمان نظام پرستاری با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس محسوب می شود و امیدواریم که شرایط جذب سالانه ۳۰ هزار پرستار فراهم شود.

وی افزود: همچنین بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه ۹۸ نیز تعیین گردد تا مشکلات پرستاران به نوعی کمتر شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به رشته مراقبین سلامت، اظهارداشت: واکنش های سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری و انجمن های پرستاری توانست از ایجاد این رشته موازی جلوگیری شد.

وی با اشاره به اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به پرستاران، تاکید کرد: در خصوص پراونه صلاحیت حرفه ای نیز باید گفت که بر اساس قوانین موجود اجرا و صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای به عهده سازمان نظام پرستاری است.