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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا:

خدمت سربازی جلوه‌ای از درونی‌سازی نظم و انضباط فردی و اجتماعی است

خدمت سربازی جلوه‌ای از درونی‌سازی نظم و انضباط فردی و اجتماعی است

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: خدمت سربازی علاوه بر تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح ،دورانی برای تقویت و تکامل شخصیت فرد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی افزود:  دوران سربازی علاوه بر تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح ، دورانی برای تقویت و تکامل شخصیت فرد است و زمینه ای را فراهم می کند تا جوانان کشور برای ایفای نقش مثبت و سازنده در زمینه های فردی و اجتماعی آمادگی لازم را در خود ایجاد کنند؛همچنین آموزش کار دسته جمعی و تقویت قوای جسمی جوانان با اجرای برنامه های ورزشی و رزمی از دیگر دستاوردهای خدمت سربازی است.

وی  با اشاره به نقش مثبت و تاثیرگذار سربازان در برقراری نظم و امنیت،افزود:این دوران فرصت مغتنمی است تا جوانان در عرصه‌های مختلف به پویایی رسیده و با اندوخته‌های خود وارد جامعه شوند و در توسعه و پیشرفت کشور نقش آفرینی کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این مطلب که سربازان در طول خدمت،تجاربی در زمینه نظم پذیری فردی و اجتماعی کسب می کنند، بیان کرد: جوانان با قرار گرفتن در چنین محیطی، از ابتدا تا انتها همواره در محیط آموزش، آزمایش، تعامل با هنجارها، ارزش ها وارتباط با گروه همسالان،کسب تجربه و مهارت های زندگی قرار می گیرند.

این مقام مسئول بیان داشت:  در دوره ای که جوان خدمت سربازی را سپری می کند، برای زندگی فردی و اجتماعی آمادگی بیشتر کسب می کند و در برابر ناملایمات تحمل بیشتری از خود نشان می دهد.

کد مطلب 4426589

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