رئیس و اعضای گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، در ادامۀ تشکیل گروه‌های تخصصی این فرهنگستان، علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر، سید محمد بهشتی را به عنوان رییس گروه معماری و شهرسازی منصوب کرد.

سیدمحمد بهشتی شیرازی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر و رئیس فعلی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس کمیته ملی ایکوم ایران است. ریاست سازمان میراث فرهنگی، مدیریت جشنواره فیلم فجر و مدیرعاملی بنیاد سینمایی فارابی، معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران و... از دیگر مسئولیت‌های پیشین وی است. مسجد ایرانی مکان معراج مؤمنین، « شهر از منظر حیات مدنی»، «غزل باغ ایرانی»، « باید دوباره "اهل" سرزمینمان بشویم»، از جمله آثار منتشر شده مهندس بهشتی است.

همچنین محمد سعید ایزدی، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا؛ پیروز حناچی، فارغ‌التحصیل ممتاز نخستین دوره دکتری معماری دانشگاه تهران؛ مهرداد قیومی بیدهندی، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی؛ کامبیز نوایی، استادیار دانشگاه معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدحسن طالبیان، عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و سید محسن حبیبی، استاد تمام دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، با حکم علیرضا اسماعیلی و با پیشنهاد رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، به مدت دو سال به عضویت این گروه منصوب شدند.