رفع مشکلات تأمین دارو با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز چهارشنبه در دیدار رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تقدیر از خدمات حوزه سلامت به کاهش هزینههای بیمارستانهای دولتی اشاره کرد و افزود: کاهش هزینههای بیمارستانهای دولتی رضایت مردم را به همراه داشته است و از مسئولان قدردانی میکنیم.
وی بر ضرورت فراهم کردن امکانات بهداشتی برای شهرهای پر جمعیت حاشیه قزوین تأکید کرد و ادامه داد: برخی از شهرهای حاشیهای قزوین، نیازمند رسیدگیهای بیشتر در حوزه سلامت هستند و از مسئولان میخواهیم نگاه ویژهای به این مناطق داشته باشند.
امام جمعه قزوین رفع مشکلات بیمارستانهای فرسوده را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رفع مشکلات کمبود تختهای بیمارستانی و رفع مشکلات نوبت دهی پزشکان متخصص، خواسته مردم است که با ایجاد ظرفیتهای جدید و نظارت بیشتر برطرف میشوند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بر تکمیل بیمارستان دولتی الوند و رفع مشکلات تأمین دارو تأکید کرد و گفت: خوشبختانه نظارتهای بسیار خوبی در توزیع دارو صورت میگیرد اما لازم است برای رفع کمبودهای دارویی اقدامات جدیتری انجام شود.
منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ابتدای این دیدار گزراشی از اقدامات انجام شده در حوزه سلامت استان قزوین ارائه کرد.
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