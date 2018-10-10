عزت اللهی: بازی با بولیوی حساس است!

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزت اللهی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران گفت: خیلی خوشحالم که باز هم در اردوی تیم ملی هستم و امیدوارم بتوانیم بازی دوستانه خوبی را با بولیوی انجام دهیم.

وی افزود: اسکلت تیم تغییراتی داشته است اما ساختار تیم تغییر نکرده است. به هر حال هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. ما دوست داشتیم بازی های تدارکاتی خوبی داشته باشیم. بازی با بولیوی هم با توجه به روند آماده سازی حساس است.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران درباره رقابت برای قهرمانی در جام ملت های آسیا تصریح کرد: کار سختی در آسیا داریم. همانطور که می بینید تیم ها برنامه ریزی های لازم را داشته اند. به نظرم تا حالا هم وقت زیادی را هدر داده ایم اما هنوز هم دیر نیست و امیدوارم از همین حالا خودمان را آماده کنیم. رسیدن به عنوان قهرمانی کار بسیار سختی در جام ملت های آسیاست. امیدوارم این اتفاق مهم رخ دهد چون با قهرمانی تمام ملت ایران شاد می شوند.