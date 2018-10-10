۷ فیلم کوتاه گردشگری در آذربایجان غربی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با فرماندار شهرستان مهاباد با بیان اینکه این فیلم ها با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری هفت شهر گردشگر پذیر استان تهیه شده است افزود: در این فیلم های کوتاه جاذبه های طبیعی و گردشگری هفت شهر مهاباد، ارومیه، خوی، سردشت تهیه و تولید شده تا در فضای مجازی زمینه معرفی بهتر ظرفیت های گردشگری این مناطق فراهم شود.

جباری از تهیه و تولید ۵۰ قطعه کلیپ یک الی دو دقیقه ای از بناها و جاذبه های تاریخی استان نیز خبر داد و افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری فرمانداران این فیلمها از مجاری رسمی حقیقی و مجازی جهت بهربرداری گردشگران و علاقه مندان منتشر کنیم .

وی ادامه داد: این اداره کل در زمینه ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری مهاباد قدم های خوبی برداشته و در زمینه مرمت و بازسازی بناهای تاریخی این شهرستان انجام شده است.

جباری جباری با بیان اینکه مهاباد دارای ۹۱ اثر تاریخی ثبت شده است گفت: با توجه به جایگاه مهاباد از نظر میزان برخورداری از آثار و ابنیه های تاریخی و اختصاص یک هزار و ۵۰۰ متر مربع زمین اهدا شده، این سازمان در حال انجام مطالعات طرح محتوایی برای ایجاد موزه تخصصی در شهرستان مهاباد است.

فرماندار مهاباد نیز در این دیدار با تاکید بر توسعه زیرساخت های گردشگری در مهاباد افزود: اولویت اصلی برنامه های ما در مهاباد با گردشگری است و به جد بدنبال اجرای برنامه های موفق در حوزه گردشگری بوده و سعی داریم تا از سرمایه گذاران این بخش حمایت کنیم چرا که با توسعه گردشگری شاهد رونق اقتصادی و رفع بیکاری در جامعه خواهیم بود .

ایرج شجاعی گفت: فرمانداری مهاباد تاکنون از هر برنامه ای که در راستای حفظ و معرفی آثار تاریخی ، فرهنگی و گردشگری مهاباد بوده حمایت کرده و من بعد نیز حمایتهای خود را از سیاست ها و اهداف خوب اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در مهاباد دریغ نخواهیم کرد .

در پایان این دیدار غلامرضا عبده بعنوان سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مهاباد معرفی شد.