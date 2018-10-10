نشست هماهنگی لیگ قهرمانان آسیا در باشگاه پرسپولیس برگزار شد

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، کمیته لیگ قهرمانان آسیا در باشگاه پرسپولیس، امروز با حضور مسوولان کمیته‌های مرتبط به ریاست ایرج عرب تشکیل جلسه داد. نشست امروز این کمیته با توجه به فرا رسیدن مراحل حساس این رقابت‌ها، اهمیت ویژه‌ای داشت به ویژه که، میهمانان و ناظران ویژه‌ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورمان سفر خواهند کرد.

این کمیته همچنین با توجه به فاصله بسیار نزدیک بازی فینال، اقدام‌های لازم را جهت این مساله در دستور کار خواهد داشت تا در صورت صعود سرخپوشان از مرحله کنونی با کمبود وقت روبرو نگردند.

در این نشست، درباره شرح وظایف کمیته‌ها و بخش‌های مختلف بحث و گفتگو شد.

در پایان جلسه مقرر شد؛ نشست بعدی روز یک‌شنبه تشکیل گردیده و با معرفی دبیر، شرح وظایف هر بخش ابلاغ می‌شود و هر کمیته فعالیت روزانه خود را به دبیرخانه اعلام خواهد کرد.