لاریجانی درگذشت «بهرام شفیع» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مجری و گزارشگر پیشکسوت تلویزیون بهرام شفیع را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت مجری و گزارشگر توانمند و پیشکسوت تلویزیون مرحوم بهرام شفیع موجب تاسف گردید.
ایشان سالهای متمادی با برنامه سازی در رسانه ملی به بررسی موضوعات ورزشی در کشور می پرداخت و چهره نام آشنای مردم بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه رسانه ای و ورزشی کشور و خانواده ایشان برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی
نظر شما