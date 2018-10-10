لاریجانی درگذشت «بهرام شفیع» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مجری و گزارشگر پیشکسوت تلویزیون بهرام شفیع را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون‌

درگذشت مجری و گزارشگر توانمند و پیشکسوت تلویزیون مرحوم‌ بهرام شفیع موجب تاسف گردید.

ایشان سالهای متمادی با برنامه سازی در رسانه ملی به بررسی موضوعات ورزشی در کشور می پرداخت و چهره نام آشنای مردم بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه رسانه ای و ورزشی کشور و خانواده ایشان برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی